В "Мимозу" не нужно класть ни сардины, ни майонез: два новых ингредиента сделают салат еще вкуснее

Наталья Граковская
Салат "Мимоза". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Салат получается нежный, с легким дымчатым ароматом и при этом ощутимо легче классической версии

Есть блюда, которые на протяжении многих лет не теряют своей популярности, и кажется, что лучше их сделать невозможно. Одним из таких можно назвать салат "Мимоза". Однако если заменить всего два ингредиента, это блюдо получится еще вкуснее.

Портал noviydoctor рекомендует вместо сардин добавлять в салат скумбрию холодного копчения. Скумбрия мягче, ароматнее и прекрасно сочетается с вареными овощами. Она не перебивает другие вкусы, а дополняет их. Также стоит попробовать заменить классический майонез на белковый соус.

Как приготовить "Мимозу" со скумбрией

Ингредиенты (на 4–5 порций):

  • 3–4 средние картофелины (вареные)
  • 200–250 г скумбрии холодного копчения
  • 2 средние моркови (вареные)
  • 4 вареных яйца
  • 100 г плавленого сыра (натертого на крупной терке, предварительно подмороженного)
  • Соль, черный перец – по вкусу

Для белкового соуса:

  • 3 вареных белка
  • 1 вареный желток
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. горчицы (лучше дижонской)
  • ½ ч. л. соевого соуса
  • Щепотка соли
  • 1–2 ст. л. воды (для нужной консистенции)
Копченая скумбрия. Фото: jisty.com.ua
Копченая скумбрия. Фото: jisty.com.ua

Этапы приготовления

  1. Картофель и морковь отварите в мундире, охладите, очистите и натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую. Отделите белки от желтков. Плавленый сыр положите в морозилку на 20–30 минут, чтобы было легче натереть. Скумбрию разберите на кусочки, удалив кости.
  2. Положите все ингредиенты для соуса в блендер и взбейте до однородности. Соус должен быть кремовым, немного гуще кефира. Если нужно — добавьте еще ложку воды. При необходимости посолите.
  3. Выкладывайте в салатник или формовочное кольцо поочередно.
  • Картофель
  • Скумбрия
  • Белковый соус
  • Морковь
  • Натертый плавленый сыр
  • Белковый соус
  • Натертые яичные белки
  • Финальный слой соуса – и сверху натертые желтки, чтобы получилась характерная "мимозная" шапочка.

4. Накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник минимум на 1–2 часа, а лучше на ночь. Салат "осядет", слои пропитаются и вкус станет насыщеннее.

