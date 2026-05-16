В "Мимозу" не нужно класть ни сардины, ни майонез: два новых ингредиента сделают салат еще вкуснее

Салат получается нежный, с легким дымчатым ароматом и при этом ощутимо легче классической версии

Есть блюда, которые на протяжении многих лет не теряют своей популярности, и кажется, что лучше их сделать невозможно. Одним из таких можно назвать салат "Мимоза". Однако если заменить всего два ингредиента, это блюдо получится еще вкуснее.

Портал noviydoctor рекомендует вместо сардин добавлять в салат скумбрию холодного копчения. Скумбрия мягче, ароматнее и прекрасно сочетается с вареными овощами. Она не перебивает другие вкусы, а дополняет их. Также стоит попробовать заменить классический майонез на белковый соус.

Как приготовить "Мимозу" со скумбрией

Ингредиенты (на 4–5 порций):

3–4 средние картофелины (вареные)

200–250 г скумбрии холодного копчения

2 средние моркови (вареные)

4 вареных яйца

100 г плавленого сыра (натертого на крупной терке, предварительно подмороженного)

Соль, черный перец – по вкусу

Для белкового соуса:

3 вареных белка

1 вареный желток

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. горчицы (лучше дижонской)

½ ч. л. соевого соуса

Щепотка соли

1–2 ст. л. воды (для нужной консистенции)

Копченая скумбрия. Фото: jisty.com.ua

Этапы приготовления

Картофель и морковь отварите в мундире, охладите, очистите и натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую. Отделите белки от желтков. Плавленый сыр положите в морозилку на 20–30 минут, чтобы было легче натереть. Скумбрию разберите на кусочки, удалив кости. Положите все ингредиенты для соуса в блендер и взбейте до однородности. Соус должен быть кремовым, немного гуще кефира. Если нужно — добавьте еще ложку воды. При необходимости посолите. Выкладывайте в салатник или формовочное кольцо поочередно.

Картофель

Скумбрия

Белковый соус

Морковь

Натертый плавленый сыр

Белковый соус

Натертые яичные белки

Финальный слой соуса – и сверху натертые желтки, чтобы получилась характерная "мимозная" шапочка.

4. Накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник минимум на 1–2 часа, а лучше на ночь. Салат "осядет", слои пропитаются и вкус станет насыщеннее.