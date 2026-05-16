В "Мимозу" не нужно класть ни сардины, ни майонез: два новых ингредиента сделают салат еще вкуснее
Салат получается нежный, с легким дымчатым ароматом и при этом ощутимо легче классической версии
Есть блюда, которые на протяжении многих лет не теряют своей популярности, и кажется, что лучше их сделать невозможно. Одним из таких можно назвать салат "Мимоза". Однако если заменить всего два ингредиента, это блюдо получится еще вкуснее.
Портал noviydoctor рекомендует вместо сардин добавлять в салат скумбрию холодного копчения. Скумбрия мягче, ароматнее и прекрасно сочетается с вареными овощами. Она не перебивает другие вкусы, а дополняет их. Также стоит попробовать заменить классический майонез на белковый соус.
Как приготовить "Мимозу" со скумбрией
Ингредиенты (на 4–5 порций):
- 3–4 средние картофелины (вареные)
- 200–250 г скумбрии холодного копчения
- 2 средние моркови (вареные)
- 4 вареных яйца
- 100 г плавленого сыра (натертого на крупной терке, предварительно подмороженного)
- Соль, черный перец – по вкусу
Для белкового соуса:
- 3 вареных белка
- 1 вареный желток
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. горчицы (лучше дижонской)
- ½ ч. л. соевого соуса
- Щепотка соли
- 1–2 ст. л. воды (для нужной консистенции)
Этапы приготовления
- Картофель и морковь отварите в мундире, охладите, очистите и натрите на крупной терке. Яйца сварите вкрутую. Отделите белки от желтков. Плавленый сыр положите в морозилку на 20–30 минут, чтобы было легче натереть. Скумбрию разберите на кусочки, удалив кости.
- Положите все ингредиенты для соуса в блендер и взбейте до однородности. Соус должен быть кремовым, немного гуще кефира. Если нужно — добавьте еще ложку воды. При необходимости посолите.
- Выкладывайте в салатник или формовочное кольцо поочередно.
- Картофель
- Скумбрия
- Белковый соус
- Морковь
- Натертый плавленый сыр
- Белковый соус
- Натертые яичные белки
- Финальный слой соуса – и сверху натертые желтки, чтобы получилась характерная "мимозная" шапочка.
4. Накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник минимум на 1–2 часа, а лучше на ночь. Салат "осядет", слои пропитаются и вкус станет насыщеннее.