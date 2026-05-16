Як приготувати лабне: сир з йогурту коштує недорого, а смакує як ресторанний (відео)

Ніжний сир для бутербродів і салатів готується дуже просто

Лабне – м'який сир з йогурту. Це дуже популярна закуска на Близькому Сході, в Середземномор'ї і особливо в Греції. Його можна знайти і на полицях українських магазинів. Лабне продають в невеличких баночках в олії та різноманітних спеціях. Ці сирні кульки мають характерну кислинку йогурту і кремову текстуру, тому їх зручно намащувати на хліб.

За бажання лабне легко приготувати вдома. Як це зробити, розповіла в Instagram кулінарка iryna_yudelevych.

Як приготувати лабне

Що знадобиться:

грецький йогурт 10% жирності — що жирніший, то смачніший результат

сіль — дрібка

олія нейтральна соняшникова або з виноградних кісточок

спеції для панірування: орегано, суміш базиліка з томатом і часником, паприка — обирайте на смак або беріть усе одразу

Як робити:

Йогурт потрібно викласти на сито з марлею в 3-4 шари або у нейлоновий мішечок. Зверху поставити гніт та відправити в холодильник на добу, а краще — на 36 годин. За цей час зайва сироватка стече, і йогурт перетвориться на густу кремову масу. Діставши йогурт із холодильника, треба перекласти його в миску, додати дрібку солі та добре перемішати. На цьому етапі вже виходить чудовий крем-сир, який можна їсти просто так, якщо не терпиться. Після цього треба вдягнути рукавички, збризнути їх олією та сформувати кульки розміром з волоський горіх. Кожну кульку обкачати у спеціях. Готові кульки скласти в чисту суху банку та залити олією так, щоб вона повністю їх покривала. В оливковій олії сир краще не зберігати, бо в холодильнику вона мутнішає.

У банку можна додати зубчик часнику та гілочки свіжого або сушеного чебрецю, розмарину чи орегано — олія просочиться ароматами, і через кілька днів стане ще смачнішою. Потім цю олію також можна використовувати для заправки салатів.

З чим їсти лабне

Лабне — закуска на всі випадки життя. Цей сир можна намастити на хліб, грінки або лаваш, зверху збризнути олією та посипати зеленню. Також лабне можна подавати на дошці разом з овочами, оливками та хрусткими крекерами як аперитив. Сирні кульки лабне не будуть зайвими і у зеленому салаті замість фети.

Лабне ідеально їсти зі свіжим хлібом. Скріншот instagram.com/iryna_yudelevych

В холодильнику залитий олією лабне може зберігатися до двох тижнів.