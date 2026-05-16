Залили м’ясо Кока-Колою на ніч — і отримали ідеальний шашлик: у чому секрет
Такий маринад точно варто спробувати
Є багато способів маринувати шашлик. Кожен кулінар має свій фірмовий секрет, який допомагає досягти ідеальної м'якості. Хтось додає до м'яса лише спеції та цибулю, а хтось робить маринад з ківі, гранатового соку чи йогурту. Є ще один спосіб — маринування м'яса в Кока-Колі. Такий маринад може здатися дивним, але шашлик за цим рецептом виходить соковитим, ніжним та з карамельною скоринкою.
Що Кока-кола робить із м'ясом
Секрет маринаду у складі напою. Кока-Кола містить фосфорну кислоту (E338), яка руйнує сполучні білкові волокна, що і робить м'ясо ніжнішим. Цей процес називається денатурацією білка — саме він лежить в основі будь-якого маринування. Вуглекислий газ із газованої води проникає у волокна м'яса й допомагає маринаду швидше й рівномірніше просочити шматки. Водночас цукор, якого в колі чимало, при термічній обробці карамелізується та утворює рум'яну скоринку.
Яке м'ясо можна маринувати колою
Маринад із Кока-Колою чудово працює зі свининою, куркою та яловичиною.
Рецепт шашлику в маринаді з Кока-колою
Фудблогерка diali_cooking в Instagram поділилася своїм способом приготування шашлика в Кока-колі.
Інгредієнти:
- М'ясо — 2 кг
- Кока-Кола — 0,5 л
- Цибуля — 3 шт.
- Сіль — за смаком
- Спеції — за смаком
Приготування:
- М'ясо промийте та наріжте на шматки середнього розміру, щоб не пересохли на вогні.
- Посипте сіллю та спеціями, додайте нарізану цибулю та ретельно перемішайте руками, щоб кожен шматок був вкритий.
- Залийте Кока-колою та ще раз перемішайте.
- Накрийте та залиште маринуватися у холодильнику мінімум 12 годин. Ідеально — замаринувати ввечері, а смажити наступного дня.
- Нанизайте м'ясо на шампури та смажте на вугіллі до готовності, перевертаючи кожні 3–4 хвилини.