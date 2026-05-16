Залили м’ясо Кока-Колою на ніч — і отримали ідеальний шашлик: у чому секрет

Наталя Граковська
Простий та смачний рецепт шашлику. Фото Колаж "Телеграфу"

Такий маринад точно варто спробувати

Є багато способів маринувати шашлик. Кожен кулінар має свій фірмовий секрет, який допомагає досягти ідеальної м'якості. Хтось додає до м'яса лише спеції та цибулю, а хтось робить маринад з ківі, гранатового соку чи йогурту. Є ще один спосіб — маринування м'яса в Кока-Колі. Такий маринад може здатися дивним, але шашлик за цим рецептом виходить соковитим, ніжним та з карамельною скоринкою.

Що Кока-кола робить із м'ясом

Секрет маринаду у складі напою. Кока-Кола містить фосфорну кислоту (E338), яка руйнує сполучні білкові волокна, що і робить м'ясо ніжнішим. Цей процес називається денатурацією білка — саме він лежить в основі будь-якого маринування. Вуглекислий газ із газованої води проникає у волокна м'яса й допомагає маринаду швидше й рівномірніше просочити шматки. Водночас цукор, якого в колі чимало, при термічній обробці карамелізується та утворює рум'яну скоринку.

Яке м'ясо можна маринувати колою

Маринад із Кока-Колою чудово працює зі свининою, куркою та яловичиною.

Рецепт шашлику в маринаді з Кока-колою

Фудблогерка diali_cooking в Instagram поділилася своїм способом приготування шашлика в Кока-колі.

Інгредієнти:

  • М'ясо — 2 кг
  • Кока-Кола — 0,5 л
  • Цибуля — 3 шт.
  • Сіль — за смаком
  • Спеції — за смаком
Як замаринувати м'ясо на шашлик в Кока-Колі - рецепт
Шашлик в маринаді з Кока-колою. Скріншот instagram.com/diali_cooking

Приготування:

  1. М'ясо промийте та наріжте на шматки середнього розміру, щоб не пересохли на вогні.
  2. Посипте сіллю та спеціями, додайте нарізану цибулю та ретельно перемішайте руками, щоб кожен шматок був вкритий.
  3. Залийте Кока-колою та ще раз перемішайте.
  4. Накрийте та залиште маринуватися у холодильнику мінімум 12 годин. Ідеально — замаринувати ввечері, а смажити наступного дня.
  5. Нанизайте м'ясо на шампури та смажте на вугіллі до готовності, перевертаючи кожні 3–4 хвилини.
