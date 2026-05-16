Залили м’ясо Кока-Колою на ніч — і отримали ідеальний шашлик: у чому секрет

Такий маринад точно варто спробувати

Є багато способів маринувати шашлик. Кожен кулінар має свій фірмовий секрет, який допомагає досягти ідеальної м'якості. Хтось додає до м'яса лише спеції та цибулю, а хтось робить маринад з ківі, гранатового соку чи йогурту. Є ще один спосіб — маринування м'яса в Кока-Колі. Такий маринад може здатися дивним, але шашлик за цим рецептом виходить соковитим, ніжним та з карамельною скоринкою.

Що Кока-кола робить із м'ясом

Секрет маринаду у складі напою. Кока-Кола містить фосфорну кислоту (E338), яка руйнує сполучні білкові волокна, що і робить м'ясо ніжнішим. Цей процес називається денатурацією білка — саме він лежить в основі будь-якого маринування. Вуглекислий газ із газованої води проникає у волокна м'яса й допомагає маринаду швидше й рівномірніше просочити шматки. Водночас цукор, якого в колі чимало, при термічній обробці карамелізується та утворює рум'яну скоринку.

Яке м'ясо можна маринувати колою

Маринад із Кока-Колою чудово працює зі свининою, куркою та яловичиною.

Рецепт шашлику в маринаді з Кока-колою

Фудблогерка diali_cooking в Instagram поділилася своїм способом приготування шашлика в Кока-колі.

Інгредієнти:

М'ясо — 2 кг

Кока-Кола — 0,5 л

Цибуля — 3 шт.

Сіль — за смаком

Спеції — за смаком

Шашлик в маринаді з Кока-колою. Скріншот instagram.com/diali_cooking

Приготування: