Морковный салат, который едят до последней крошки: рецепт вкусной закуски (видео)

Хрустящий салат с морковью, перцем и медово-чесночной заправкой

Морковь – один из самых доступных овощей, который есть на каждой кухне круглый год. Она богата бета-каротином, витаминами и антиоксидантами.

Раньше мы рассказывали, как приготовить морковные конвертики, а теперь предлагаем рецепт салата из моркови и сладкого перца. На приготовление блюда уйдет буквально 15 минут, а вкус будет таким, что захочется повторить уже на следующий день.

Рецептом закуски поделились на YouTube канале Panna Lesia.

Ингредиенты (на 3–4 порции)

Морковь – 2 шт. (300 г)

Красный лук – 1 шт.

Сладкий перец – 1 шт.

Укроп — пара веточек

Для заправки:

Нерафинированное (или оливковое) масло – 2 ст. л.

Яблочный уксус 5% – 2 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Мед или сахар – 1 ч. л.

Кунжут – 1 ч. л.

Соль и черный перец – по вкусу

Приготовление

Морковь натрите на терке для корейской моркови или на крупной терке. Сладкий перец нарежьте тонкой соломкой. Красный лук нарежьте тонкими четвертькольцами. Укроп мелко нарежьте. Посолите по вкусу и слегка перемешайте. Смешайте масло, яблочный уксус, мед (или сахар), кунжут, соль и черный перец. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарежьте и добавьте в заправку. Перемешайте до однородности. Добавьте заправку к овощам и тщательно перемешайте. Накройте крышкой или пленкой и оставьте настаиваться 20 минут. За это время морковь немного пустит сок, а заправка равномерно пропитает все ингредиенты.

Полезные советы для приготовления

Для заправки лучше использовать именно яблочный уксус. Он мягче столового и дает легкую фруктовую нотку. Если яблочного нет, можно использовать рисовый, но не столовый 9%.

Кунжут можно обжарить на сухой сковороде 2–3 минуты для более выраженного орехового аромата.

Салат может храниться в холодильнике до 2 дней. На следующий день он становится еще вкуснее.