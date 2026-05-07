До картоплі — саме те: хрумкі малосольні огірки за 15 хвилин (відео)

Готуються швидко — виходять дуже смачними

Вже з’являються свіжі огірки, і окрім того, що їх можна їсти просто так, з них легко готувати смачні закуски, зокрема популярні огірки по-азійськи. Такі рецепти цінують за швидкість і яскравий смак, адже вони не потребують тривалого маринування. А сьогодні пропонується ще простіший варіант — хрумкі мариновані огірки, які чудово підходять до гарячої картоплі. Для найкращого результату варто обирати пружні огірки з тонкою шкіркою, без жовтизни, а також не ігнорувати баланс солі, цукру й кислоти — саме він формує той самий "ідеальний" смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna._.didus".

Як приготувати малосольні огірки

Інгредієнти:

огірки – 700 г;

кріп – за смаком;

часник – 4 зубчики;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 1/2 ст. л.;

оцет – 1 ст. л.;

олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Вимити огірки, розрізати навпіл і нарізати брусочками однакового розміру. Подрібнити кріп і часник, додати до огірків. Змішати сіль, цукор, оцет і олію до утворення маринаду. Залити огірки маринадом і ретельно перемішати. Поставити в холодильник на 15–30 хвилин для настоювання.

Як і з чим подавати

Такі огірки найкраще смакують охолодженими, як закуска до гарячої відвареної або запеченої картоплі. Їх можна подати у глибокій мисці, посипавши додатково свіжим кропом або зеленою цибулею. Вони також добре поєднуються з м’ясними стравами, шашликом або як легкий гарнір до основних страв.

Цей рецепт стане у пригоді, коли хочеться швидкої домашньої закуски без зайвих зусиль. За бажанням можна додати трохи чорного перцю або гірчиці для пікантності, а оцет замінити лимонним соком для м’якшого смаку.