До картоплі — саме те: хрумкі малосольні огірки за 15 хвилин (відео)
Готуються швидко — виходять дуже смачними
Вже з’являються свіжі огірки, і окрім того, що їх можна їсти просто так, з них легко готувати смачні закуски, зокрема популярні огірки по-азійськи. Такі рецепти цінують за швидкість і яскравий смак, адже вони не потребують тривалого маринування. А сьогодні пропонується ще простіший варіант — хрумкі мариновані огірки, які чудово підходять до гарячої картоплі. Для найкращого результату варто обирати пружні огірки з тонкою шкіркою, без жовтизни, а також не ігнорувати баланс солі, цукру й кислоти — саме він формує той самий "ідеальний" смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna._.didus".
Як приготувати малосольні огірки
Інгредієнти:
- огірки – 700 г;
- кріп – за смаком;
- часник – 4 зубчики;
- сіль – 1 ч. л.;
- цукор – 1/2 ст. л.;
- оцет – 1 ст. л.;
- олія – 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Вимити огірки, розрізати навпіл і нарізати брусочками однакового розміру.
- Подрібнити кріп і часник, додати до огірків.
- Змішати сіль, цукор, оцет і олію до утворення маринаду.
- Залити огірки маринадом і ретельно перемішати.
- Поставити в холодильник на 15–30 хвилин для настоювання.
Як і з чим подавати
Такі огірки найкраще смакують охолодженими, як закуска до гарячої відвареної або запеченої картоплі. Їх можна подати у глибокій мисці, посипавши додатково свіжим кропом або зеленою цибулею. Вони також добре поєднуються з м’ясними стравами, шашликом або як легкий гарнір до основних страв.
Цей рецепт стане у пригоді, коли хочеться швидкої домашньої закуски без зайвих зусиль. За бажанням можна додати трохи чорного перцю або гірчиці для пікантності, а оцет замінити лимонним соком для м’якшого смаку.