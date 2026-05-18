Сливочный суп из рыбного хребта: рецепт легкого и питательного блюда
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рыбный позвоночник – не отходы, а основа вкусного супа
В красной рыбе особенно ценится филе, из которого можно готовить стейки, суши и бутерброды на завтрак. Хребет чаще всего остается в стороне, хотя из него получается насыщенный бульон. Его можно использовать как основу для нежного сливочного супа. Такое блюдо особенно уместно в теплое время года, так как не перегружает, но хорошо насыщает. Плавленый сыр добавляет кремовую текстуру, а укроп и картофель делают вкус понятным и домашним. Готовится суп примерно за 40 минут.
Как приготовить рыбный суп из хребта
Чтобы бульон был чистым и без пенки, кладите рыбу в холодную воду и доводите до кипения на среднем огне. Не допускайте активного бурления — легкое томление уменьшает образование шума. Также можно слить первую воду после закипания и залить свежую — это сделает бульон еще прозрачнее.
После варки дайте хребту немного остыть. Теплое мясо легко отходит от костей руками или вилкой. Двигайтесь от хвоста к голове — так меньше шансов пропустить мелкие косточки. Для удобства можно использовать кухонный пинцет.
Кулинарная блогерша oksi_cooks в TikTok показала, как готовить рыбный суп.
Ингредиенты:
- рыбный хребет (ориентировочно 500 г);
- лук;
- 1 средняя морковь;
- лавровый лист;
- перец горошком;
- соль;
- укроп;
- вегета;
- 2–3 средних картофелины;
- плавленый сыр (160 г);
- сухарики.
Приготовление:
- В кастрюлю налейте примерно 1,5 л воды, добавьте рыбный хребет, половину лука и часть моркови. Положите лавровый лист, перец горошком, немного укропа и соль. Варите бульон около 15 минут.
- После этого достаньте хребет и овощи. Добавьте нарезанный картофель, оставшуюся морковь и немного вегеты. Варите еще примерно 10 минут.
- Пока варятся овощи, отделите мясо рыбы от хребта.
- Добавьте в суп плавленый сыр и хорошо перемешайте до полного растворения. Затем положите рыбное мясо, свежий укроп и доведите до кипения.
Как и с чем подавать
Подавайте суп горячим, посыпав свежим укропом. Лучше всего он сочетается с хрустящими сухариками или подсушенным багетом. По желанию можно добавить несколько капель лимонного сока для легкой кислинки или подать со свежими овощами. Такой суп отлично подходит в качестве самостоятельного блюда для обеда или легкого ужина.