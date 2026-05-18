Сливочный суп из рыбного хребта: рецепт легкого и питательного блюда

Рыбный позвоночник – не отходы, а основа вкусного супа

В красной рыбе особенно ценится филе, из которого можно готовить стейки, суши и бутерброды на завтрак. Хребет чаще всего остается в стороне, хотя из него получается насыщенный бульон. Его можно использовать как основу для нежного сливочного супа. Такое блюдо особенно уместно в теплое время года, так как не перегружает, но хорошо насыщает. Плавленый сыр добавляет кремовую текстуру, а укроп и картофель делают вкус понятным и домашним. Готовится суп примерно за 40 минут.

Как приготовить рыбный суп из хребта

Чтобы бульон был чистым и без пенки, кладите рыбу в холодную воду и доводите до кипения на среднем огне. Не допускайте активного бурления — легкое томление уменьшает образование шума. Также можно слить первую воду после закипания и залить свежую — это сделает бульон еще прозрачнее.

После варки дайте хребту немного остыть. Теплое мясо легко отходит от костей руками или вилкой. Двигайтесь от хвоста к голове — так меньше шансов пропустить мелкие косточки. Для удобства можно использовать кухонный пинцет.

Кулинарная блогерша oksi_cooks в TikTok показала, как готовить рыбный суп.

Ингредиенты:

рыбный хребет (ориентировочно 500 г);

лук;

1 средняя морковь;

лавровый лист;

перец горошком;

соль;

укроп;

вегета;

2–3 средних картофелины;

плавленый сыр (160 г);

сухарики.

Приготовление:

В кастрюлю налейте примерно 1,5 л воды, добавьте рыбный хребет, половину лука и часть моркови. Положите лавровый лист, перец горошком, немного укропа и соль. Варите бульон около 15 минут. После этого достаньте хребет и овощи. Добавьте нарезанный картофель, оставшуюся морковь и немного вегеты. Варите еще примерно 10 минут. Пока варятся овощи, отделите мясо рыбы от хребта. Добавьте в суп плавленый сыр и хорошо перемешайте до полного растворения. Затем положите рыбное мясо, свежий укроп и доведите до кипения.

Как и с чем подавать

Подавайте суп горячим, посыпав свежим укропом. Лучше всего он сочетается с хрустящими сухариками или подсушенным багетом. По желанию можно добавить несколько капель лимонного сока для легкой кислинки или подать со свежими овощами. Такой суп отлично подходит в качестве самостоятельного блюда для обеда или легкого ужина.