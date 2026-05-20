Обычные овощи — необычный результат: секрет вкусного салата из молодой капусты (видео)

Хрустящий весенний салат с кремовой заправкой захочется готовить снова и снова

Весна и лето – время, когда на столе часто появляются витаминные овощные закуски. Салат из молодой капусты, редиса и моркови именно из таких. Его можно сделать еще вкуснее, если заправить не просто сметаной или майонезом, а самостоятельно приготовленным соусом.

Рецептом поделилась фудблогерша iren.lazun в Instagram. Соус она готовит на основе греческого йогурта с добавлением дижонской горчицы, меда и лимонного сока. Такая заправка получается кремовой, с легкой кислинкой и пикантностью одновременно.

Как приготовить салат из капусты, редиса и моркови

Капусту шинкуйте как можно тоньше. Благодаря этому она лучше пропитается соусом и останется хрустящей. Соус готовьте отдельно и заправляйте салат перед подачей, чтобы овощи не дали лишнего сока. Для насыщенного вкуса дайте салату постоять 5–10 минут после заправки.

Ингредиенты

Для салата:

редис — 1 пучок

молодая капуста – небольшая головка или половина крупной

морковь — 1-2 штуки

свежая зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Для соуса:

греческий йогурт — 4-5 ст. л.

майонез – 1 ст. л.

дижонская горчица – 1 ч. л.

мед – 1 ч. л.

чеснок — 2-3 зубчика

сок половины лимона

мелко нарезанная зелень

соль, перец — по вкусу

Приготовление

Капусту тонко нашинкуйте. Морковь натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Редис нарежьте кружочками или полукружками. Зелень мелко порубите. Соберите все овощи в большой миске. Для соуса в отдельной миске соедините греческий йогурт, майонез, горчицу, мед, выдавленный чеснок, лимонный сок и зелень. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Заправьте салат соусом, перемешайте и дайте 5–10 минут настояться.

Как и с чем подавать

Этот салат может заменить легкий обед или быть гарниром к запеченной курице или рыбе. Также он хорошо сочетается с вареными яйцами и хлебом.