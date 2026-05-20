Обычные овощи — необычный результат: секрет вкусного салата из молодой капусты (видео)
Хрустящий весенний салат с кремовой заправкой захочется готовить снова и снова
Весна и лето – время, когда на столе часто появляются витаминные овощные закуски. Салат из молодой капусты, редиса и моркови именно из таких. Его можно сделать еще вкуснее, если заправить не просто сметаной или майонезом, а самостоятельно приготовленным соусом.
Рецептом поделилась фудблогерша iren.lazun в Instagram. Соус она готовит на основе греческого йогурта с добавлением дижонской горчицы, меда и лимонного сока. Такая заправка получается кремовой, с легкой кислинкой и пикантностью одновременно.
Как приготовить салат из капусты, редиса и моркови
Капусту шинкуйте как можно тоньше. Благодаря этому она лучше пропитается соусом и останется хрустящей. Соус готовьте отдельно и заправляйте салат перед подачей, чтобы овощи не дали лишнего сока. Для насыщенного вкуса дайте салату постоять 5–10 минут после заправки.
Ингредиенты
Для салата:
- редис — 1 пучок
- молодая капуста – небольшая головка или половина крупной
- морковь — 1-2 штуки
- свежая зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Для соуса:
- греческий йогурт — 4-5 ст. л.
- майонез – 1 ст. л.
- дижонская горчица – 1 ч. л.
- мед – 1 ч. л.
- чеснок — 2-3 зубчика
- сок половины лимона
- мелко нарезанная зелень
- соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Капусту тонко нашинкуйте.
- Морковь натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой.
- Редис нарежьте кружочками или полукружками.
- Зелень мелко порубите.
- Соберите все овощи в большой миске.
- Для соуса в отдельной миске соедините греческий йогурт, майонез, горчицу, мед, выдавленный чеснок, лимонный сок и зелень. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Заправьте салат соусом, перемешайте и дайте 5–10 минут настояться.
Как и с чем подавать
Этот салат может заменить легкий обед или быть гарниром к запеченной курице или рыбе. Также он хорошо сочетается с вареными яйцами и хлебом.