Не варите, а жарьте: клубничное варенье на сковороде получается ярче и ароматнее (видео)

Быстрый способ приготовить варенье

Есть несколько способов заготовки клубники на зиму, и варенье — один из самых популярных. Традиционно ягоды варят с сахаром, а затем закатывают в банки. Однако приготовить этот десерт можно и на сковороде.

Главное отличие жареного клубничного варенья от традиционного в том, что во время приготовления сок испаряется гораздо быстрее, чем в кастрюле, поэтому ягоды сохраняют форму, цвет становится насыщеннее, а аромат не успевает выветриться.

Как приготовить клубничное варенье на сковороде, показала блогер insta_reeixit в TikTok.

Жареное варенье из клубники

Перед тем как начинать, убедитесь, что клубника хорошо промыта и обсушена. Если ягоды будут влажными, это замедлит испарение сока и варенье придется готовить дольше, чем нужно.

Для приготовления выбирайте большую сковороду с толстым дном. Благодаря этому тепло будет распределяться равномерно и варенье не пригорит.

Если во время приготовления на поверхности варенья будет образовываться слишком много пены, добавьте несколько граммов сливочного масла. Это не повлияет на вкус, но пены больше не будет.

Ингредиенты

1 кг клубники (помытой и почищенной)

200 г сахара

0,5 ч. л. лимонной кислоты (без горки)

несколько граммов сливочного масла (при необходимости, для гашения пены)

Способ приготовления

Высыпьте клубнику на сухую сковороду. Жарьте на среднем огне 8–10 минут, постоянно помешивая, чтобы ягоды не пригорели и лишний сок постепенно испарился. Снимите образовавшуюся пену. Добавьте лимонную кислоту и сахар. Перемешайте и держите на огне еще 10 минут, постоянно помешивая, пока сахар полностью не разойдется. Горячее варенье переложите в чистые стерилизованные банки и сразу закрутите крышками.

Как и с чем подавать

Такое варенье идеально подходит к тостам, блинам и сырникам. Также его можно использовать в качестве начинки для пирогов или подавать к сливочному сыру. Храните банки с вареньем в холодном месте или холодильнике.