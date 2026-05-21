Просто, но очень вкусно: молодая капуста с беконом и лапшой (видео)

Готовится быстро и легко

Молодую капусту ценят за свежий вкус и нежную структуру. Обычно из нее готовят легкие салаты. Но из нее получаются и вкусные горячие блюда. Главное — не переварить капусту, чтобы сохранить легкий хруст.

Автор кулинарного блога в Instagram pysznieczyprzepysznie предлагает соединить капусту с копченым беконом и лапшой. По этому рецепту выходит полноценный сытный ужин, который не нуждается в дополнении.

Как приготовить капусту с беконом и лапшой

Ингредиенты

200 г копченого бекона

1 головка молодой капусты

1 луковица

1 зубчик чеснока

2 лавровых листа

3 горошины душистого перца

1/2 ч. л. соли

1/4 ч. л. молотого перца

170 г лапши

пучок укропа

Если под рукой нет копченого бекона, вместо него подойдет подкопченная ветчина или полукопченая колбаса с выраженным ароматом. Для более легкой версии блюда можно взять куриное филе, но тогда на этапе жарки лука придется добавить 1–2 ст. л. сливочного масла.

Способ приготовления

Лапшу варите на 1–2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Она "дойдет" до готовности уже на сковороде, впитывая в себя соки капусты и жир от бекона. Капусту промойте и нарежьте на большие квадраты. Залейте крутым кипятком и оставьте на 5 минут, затем слейте воду. Это уберет возможную горечь и смягчит жесткие прожилки. На сухой сковороде обжарьте нарезанный бекон. Когда он пустит жир, добавьте нарезанный лук и жарьте вместе до прозрачности лука. Измельчите чеснок и добавьте в сковородку вместе с подготовленной капустой. Добавьте соль, перец, душистый перец и лавровый лист. Тушите 10–15 минут на среднем огне, время от времени помешивая. В конце добавьте лапшу и мелко нарезанный укроп. Перемешайте, прогрейте 1–2 минуты и снимите с огня. Лавровый лист и горошины перца уберите перед подачей.

Как и с чем подавать

Блюдо самодостаточно и не нуждается в дополнительном гарнире. Подавайте капусту сразу после приготовления. По желанию можно добавить ложку сметаны или посыпать тертым пармезаном.