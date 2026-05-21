Просто, но очень вкусно: молодая капуста с беконом и лапшой (видео)
Готовится быстро и легко
Молодую капусту ценят за свежий вкус и нежную структуру. Обычно из нее готовят легкие салаты. Но из нее получаются и вкусные горячие блюда. Главное — не переварить капусту, чтобы сохранить легкий хруст.
Автор кулинарного блога в Instagram pysznieczyprzepysznie предлагает соединить капусту с копченым беконом и лапшой. По этому рецепту выходит полноценный сытный ужин, который не нуждается в дополнении.
Как приготовить капусту с беконом и лапшой
Ингредиенты
- 200 г копченого бекона
- 1 головка молодой капусты
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 2 лавровых листа
- 3 горошины душистого перца
- 1/2 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. молотого перца
- 170 г лапши
- пучок укропа
Если под рукой нет копченого бекона, вместо него подойдет подкопченная ветчина или полукопченая колбаса с выраженным ароматом. Для более легкой версии блюда можно взять куриное филе, но тогда на этапе жарки лука придется добавить 1–2 ст. л. сливочного масла.
Способ приготовления
- Лапшу варите на 1–2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Она "дойдет" до готовности уже на сковороде, впитывая в себя соки капусты и жир от бекона.
- Капусту промойте и нарежьте на большие квадраты. Залейте крутым кипятком и оставьте на 5 минут, затем слейте воду. Это уберет возможную горечь и смягчит жесткие прожилки.
- На сухой сковороде обжарьте нарезанный бекон. Когда он пустит жир, добавьте нарезанный лук и жарьте вместе до прозрачности лука.
- Измельчите чеснок и добавьте в сковородку вместе с подготовленной капустой. Добавьте соль, перец, душистый перец и лавровый лист.
- Тушите 10–15 минут на среднем огне, время от времени помешивая.
- В конце добавьте лапшу и мелко нарезанный укроп. Перемешайте, прогрейте 1–2 минуты и снимите с огня. Лавровый лист и горошины перца уберите перед подачей.
Как и с чем подавать
Блюдо самодостаточно и не нуждается в дополнительном гарнире. Подавайте капусту сразу после приготовления. По желанию можно добавить ложку сметаны или посыпать тертым пармезаном.