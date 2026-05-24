Голубцы из лука-порея: необычное блюдо, которое удивит вкусом
Вкусная альтернатива классическому блюду
Голубцы из капусты знают все, но если заменить капустные листья на листья лука-порей, получится не менее вкусное блюдо. Порей после тушения теряет свою остроту, становится шелковистым, мягким и приобретает приятный сладковатый привкус.
Рецептом поделилась автор Instagram-аккаунта ladydelilah. Благодаря особому набору специй мясная начинка для голубцов получается невероятно ароматной.
Как готовить голубцы из лука-порея
В кухнях Средиземноморья и Ближнего Востока заворачивание фарша в листья порея является таким же привычным явлением, как для нас использование капусты. Лук-порей идеально сохраняет сочность мяса внутри, а сахара в его составе во время длительного тушения карамелизируются и создают баланс с кислинкой томатного соуса.
Покупайте толстые, массивные белые стебли порея с плавным переходом в зеленую часть. Чем шире ствол лука, тем крупнее будут ваши будущие "обертки" и тем удобнее будет заворачивать начинку.
В отличие от обычных голубцов, в этом рецепте добавляется именно сырой рис. Порей готовится быстрее зимней капусты, и если взять вареную крупу, она в процессе тушения превратится в кашу.
Ингредиенты
- 2 большие луковицы-порей
- 400 г фарша (говядина, свинина или смесь)
- 4 столовые ложки сырого риса
- 2 горсти зелени (петрушка, кинза, мята)
- 1 помидор среднего размера
- 3 зубчика чеснока, измельченные
- 0,5 л томатного сока
Специи:
- соль — по вкусу
- 0,5 чайной ложки черного перца
- чили — по вкусу
- 1 чайная ложка сумака
- 0,5 чайной ложки кориандра
- 1 чайная ложка сушеного чеснока
- 1 чайная ложка специй для шаурмы
Приготовление
- Порей разрезать вдоль, аккуратно разобрать на отдельные листья и ошпарить кипятком или бланшировать 1–2 минуты.
- Фарш смешать с сырым рисом, мелко порубленной зеленью, измельченным помидором, чесноком и всеми специями. Тщательно перемешать.
- На каждый лист порея выложить ложку начинки и завернуть в виде конверта или рулета.
- Выложить голубцы плотно в жаропрочную форму или кастрюлю.
- Залить томатным соком так, чтобы он покрывал голубцы почти полностью.
- Тушить в духовке при 200–220°C в течение 1 часа под крышкой или фольгой.
Как и с чем подавать
Голубцы с пореем подавайте горячими вместе с томатным соусом, в котором они тушились. Хорошо дополнит блюдо также ложка сметаны или натурального йогурта. В качестве гарнира подойдет простой рис, лаваш или свежий хлеб.