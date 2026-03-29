Сімейний обід за годину: ліниві голубці, які тануть у роті (відео)

Страва швидко готується та виходить смачною

Традиційні голубці – класична українська страва, де фарш з рисом загортають у листя капусти та тушкують у соусі. Але сьогодні ми пропонуємо більш швидкий варіант – ліниві голубці, які зберігають класичний смак, але готуються на деко в духовці, що економить час та зусилля. Для страви краще обирати свіжу молоду капусту, соковиті моркву та цибулю, а фарш – свіжий та не надто жирний, щоб голубці були ніжними та соковитими. Додавання спецій та невеликої кількості борошна у заливку допомагає отримати однорідний соус і уникнути типових помилок, коли він розшаровується або виходить занадто рідким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати ліниві голубці

Інгредієнти

фарш – 700 г;

рис в сухому вигляді – 130 г;

капуста молода – половинка;

цибуля – 1 шт;

морква – 2 шт;

томатна паста – 3 ст. л;

сметана – 4 ст. л;

борошно – 2 ст. л;

сіль, спеції – за смаком;

олія для смаження – 2–3 ст. л;

вода – 0,5 л;

Спосіб приготування:

Обсмажити цибулю та моркву на олії до м’якості. Додати нашинковану капусту та тушкувати 10–15 хв. Змішати у великій мисці фарш, попередньо відварений рис та обсмажені овочі. Додати сіль та спеції, ретельно вимішати. Сформувати голубці та викласти їх на деко. Для заливки змішати томатну пасту, сметану, борошно, сіль та воду до однорідності. Залити голубці заливкою та запікати в духовці 40–50 хв.

Як і з чим подавати

Ліниві голубці найкраще подавати гарячими, прямо з духовки, зі сметаною або легким соусом на основі томатної пасти. Прикрасити можна свіжою зеленню, паприкою або дрібно нарізаною морквою. Добре поєднуються з картопляним пюре, легким салатом або домашнім хлібом. Для святкового столу можна викласти на красиве блюдо та подати разом із традиційним компотом або кислим молоком.