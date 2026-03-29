Сімейний обід за годину: ліниві голубці, які тануть у роті (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Страва швидко готується та виходить смачною
Традиційні голубці – класична українська страва, де фарш з рисом загортають у листя капусти та тушкують у соусі. Але сьогодні ми пропонуємо більш швидкий варіант – ліниві голубці, які зберігають класичний смак, але готуються на деко в духовці, що економить час та зусилля. Для страви краще обирати свіжу молоду капусту, соковиті моркву та цибулю, а фарш – свіжий та не надто жирний, щоб голубці були ніжними та соковитими. Додавання спецій та невеликої кількості борошна у заливку допомагає отримати однорідний соус і уникнути типових помилок, коли він розшаровується або виходить занадто рідким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати ліниві голубці
Інгредієнти
- фарш – 700 г;
- рис в сухому вигляді – 130 г;
- капуста молода – половинка;
- цибуля – 1 шт;
- морква – 2 шт;
- томатна паста – 3 ст. л;
- сметана – 4 ст. л;
- борошно – 2 ст. л;
- сіль, спеції – за смаком;
- олія для смаження – 2–3 ст. л;
- вода – 0,5 л;
Спосіб приготування:
- Обсмажити цибулю та моркву на олії до м’якості.
- Додати нашинковану капусту та тушкувати 10–15 хв.
- Змішати у великій мисці фарш, попередньо відварений рис та обсмажені овочі.
- Додати сіль та спеції, ретельно вимішати.
- Сформувати голубці та викласти їх на деко.
- Для заливки змішати томатну пасту, сметану, борошно, сіль та воду до однорідності.
- Залити голубці заливкою та запікати в духовці 40–50 хв.
Як і з чим подавати
Ліниві голубці найкраще подавати гарячими, прямо з духовки, зі сметаною або легким соусом на основі томатної пасти. Прикрасити можна свіжою зеленню, паприкою або дрібно нарізаною морквою. Добре поєднуються з картопляним пюре, легким салатом або домашнім хлібом. Для святкового столу можна викласти на красиве блюдо та подати разом із традиційним компотом або кислим молоком.