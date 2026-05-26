Що додати в суп, щоб він вийшов кращим за ресторанний

Простий спосіб зробити улюблену страву ще смачнішою

Курячий суп — одна з найпопулярніших гарячих страв. Здавалося б, зробити його краще неможливо. Але якщо додати до гарячого бульйону суміш із натурального йогурту і яєчного жовтка, суп набуває кремової текстури і зовсім іншого смаку.

Цей прийом відомий у турецькій і близькосхідній кухні, але добре працює і з класичним курячим супом. Рецептом поділилися на кулінарному порталі pysznosci.pl.

Як приготувати курячий суп з йогуртом та яйцем

Головне правило — йогурт не можна кидати прямо в киплячий суп. Від різкої зміни температури він згорнеться і перетвориться на крупинки. Борошно в рецепті виконує роль стабілізатора. Воно допомагає суміші не розшаруватися при нагріванні. Масло в кінці — необов'язковий, але бажаний крок. Воно додає бульйону шовковистості.

Інгредієнти (на 3–4 порції)

курячий бульйон — 1 л

рис — 2 ст. л.

вода — 250 мл

натуральний йогурт — 250 мл

яєчні жовтки — 1–2 шт.

пшеничне борошно — 1 ст. л.

свіжа петрушка або м'ята — половина пучка

вершкове масло — 1–2 ст. л. (за бажанням)

сіль, перець — за смаком

Приготування

Доведіть бульйон до кипіння у великій каструлі. Додайте рис і варіть на невеликому вогні близько 15 хвилин до м'якості. Зніміть з вогню. В окремій каструлі розведіть борошно у воді, добре перемішавши, щоб не було грудочок. Окремо збийте яєчні жовтки з йогуртом до однорідної маси. Додайте йогуртово-жовткову суміш до борошняної. Поставте на середній вогонь і нагрівайте, постійно помішуючи. Не доводіть суміш до кипіння, достатньо злегка загустити її. Поступово, по одній-дві ложки, вводьте гарячий бульйон у йогуртову суміш, постійно помішуючи. Коли введете близько половини бульйону, можна додати решту тонкою цівкою. Варіть суп на повільному вогні ще 5 хвилин після з'єднання всіх інгредієнтів. Наприкінці додайте сіль, перець і, за бажанням, вершкове масло.

Як і з чим подавати

Подавайте суп гарячим у глибоких тарілках. Посипте зверху свіжою зеленню і за бажанням злегка присипте паприкою або збризніть топленим маслом.

Залишки супу зберігайте в холодильнику не більше доби. При повторному розігріванні робіть це на повільному вогні, не доводячи до кипіння, інакше йогуртова основа може розшаруватися.