Що додати в суп, щоб він вийшов кращим за ресторанний
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Простий спосіб зробити улюблену страву ще смачнішою
Курячий суп — одна з найпопулярніших гарячих страв. Здавалося б, зробити його краще неможливо. Але якщо додати до гарячого бульйону суміш із натурального йогурту і яєчного жовтка, суп набуває кремової текстури і зовсім іншого смаку.
Цей прийом відомий у турецькій і близькосхідній кухні, але добре працює і з класичним курячим супом. Рецептом поділилися на кулінарному порталі pysznosci.pl.
Як приготувати курячий суп з йогуртом та яйцем
Головне правило — йогурт не можна кидати прямо в киплячий суп. Від різкої зміни температури він згорнеться і перетвориться на крупинки. Борошно в рецепті виконує роль стабілізатора. Воно допомагає суміші не розшаруватися при нагріванні. Масло в кінці — необов'язковий, але бажаний крок. Воно додає бульйону шовковистості.
Інгредієнти (на 3–4 порції)
- курячий бульйон — 1 л
- рис — 2 ст. л.
- вода — 250 мл
- натуральний йогурт — 250 мл
- яєчні жовтки — 1–2 шт.
- пшеничне борошно — 1 ст. л.
- свіжа петрушка або м'ята — половина пучка
- вершкове масло — 1–2 ст. л. (за бажанням)
- сіль, перець — за смаком
Приготування
- Доведіть бульйон до кипіння у великій каструлі. Додайте рис і варіть на невеликому вогні близько 15 хвилин до м'якості. Зніміть з вогню.
- В окремій каструлі розведіть борошно у воді, добре перемішавши, щоб не було грудочок.
- Окремо збийте яєчні жовтки з йогуртом до однорідної маси.
- Додайте йогуртово-жовткову суміш до борошняної. Поставте на середній вогонь і нагрівайте, постійно помішуючи. Не доводіть суміш до кипіння, достатньо злегка загустити її.
- Поступово, по одній-дві ложки, вводьте гарячий бульйон у йогуртову суміш, постійно помішуючи. Коли введете близько половини бульйону, можна додати решту тонкою цівкою.
- Варіть суп на повільному вогні ще 5 хвилин після з'єднання всіх інгредієнтів.
- Наприкінці додайте сіль, перець і, за бажанням, вершкове масло.
Як і з чим подавати
Подавайте суп гарячим у глибоких тарілках. Посипте зверху свіжою зеленню і за бажанням злегка присипте паприкою або збризніть топленим маслом.
Залишки супу зберігайте в холодильнику не більше доби. При повторному розігріванні робіть це на повільному вогні, не доводячи до кипіння, інакше йогуртова основа може розшаруватися.