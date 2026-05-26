Эта кабачковая намазка должна быть в каждом холодильнике: нежная, питательная и очень простая

Наталья Граковская
Намазка из кабачков и нута
Идеальное блюдо для перекусов

Кабачок обычно воспринимают как основу для простых горячих блюд, но на самом деле из него получаются и очень вкусные намазки. Если запечь его вместе с чесноком и соединить с нутом, получается нежная, ароматная намазка с кремовой текстурой. Она напоминает хумус, но вкус у нее более мягкий и овощной.

Рецептом поделились на портале pysznosci.pl.

Как приготовить намазку из кабачков

Запекайте кабачок вместе с кожицей, вместе с мякотью она даст красивый цвет пасте. Нут перед приготовлением хорошо промойте и дайте жидкости стечь. Если намазка кажется вам густой — добавьте одну-две ложки жидкости из банки (аквафаба), она сделает текстуру более кремовой.

Ингредиенты (на 4–6 порций)

  • 1 средний кабачок
  • 3 зубчика чеснока
  • 100 г консервированного нута
  • соль, перец — по вкусу
  • 1/2 ч. л. молотого кориандра
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1–2 ст. л. оливкового масла
Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Кабачок помойте и нарежьте на кусочки среднего размера. Выложите на противень, слегка сбрызните маслом.
  3. Чеснок заверните в фольгу или пергамент и положите рядом с кабачком.
  4. Запекайте 15–20 минут, пока кабачок не станет золотистым и мягким.
  5. Дайте овощам остыть.
  6. Переложите кабачок, очищенный запеченный чеснок и промытый нут в чашу блендера.
  7. Измельчите до однородной массы. Добавьте лимонный сок, кориандр, соль и перец. Перемешайте.
  8. Охладите пасту в холодильнике не менее 20–30 минут.

Как и с чем подавать

Перед подачей сбрызните намазку оливковым маслом и посыпьте свежей зеленью или молотой паприкой. Подавайте на поджаренном хлебе, тостах или лаваше, свернутом в рулет. Эта намазка также идеально сочетается с хрустящими овощными палочками – морковью, огурцом, сельдереем или редиской.

