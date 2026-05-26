Эта кабачковая намазка должна быть в каждом холодильнике: нежная, питательная и очень простая

Идеальное блюдо для перекусов

Кабачок обычно воспринимают как основу для простых горячих блюд, но на самом деле из него получаются и очень вкусные намазки. Если запечь его вместе с чесноком и соединить с нутом, получается нежная, ароматная намазка с кремовой текстурой. Она напоминает хумус, но вкус у нее более мягкий и овощной.

Рецептом поделились на портале pysznosci.pl.

Как приготовить намазку из кабачков

Запекайте кабачок вместе с кожицей, вместе с мякотью она даст красивый цвет пасте. Нут перед приготовлением хорошо промойте и дайте жидкости стечь. Если намазка кажется вам густой — добавьте одну-две ложки жидкости из банки (аквафаба), она сделает текстуру более кремовой.

Ингредиенты (на 4–6 порций)

1 средний кабачок

3 зубчика чеснока

100 г консервированного нута

соль, перец — по вкусу

1/2 ч. л. молотого кориандра

1 ст. л. лимонного сока

1–2 ст. л. оливкового масла

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Кабачок помойте и нарежьте на кусочки среднего размера. Выложите на противень, слегка сбрызните маслом. Чеснок заверните в фольгу или пергамент и положите рядом с кабачком. Запекайте 15–20 минут, пока кабачок не станет золотистым и мягким. Дайте овощам остыть. Переложите кабачок, очищенный запеченный чеснок и промытый нут в чашу блендера. Измельчите до однородной массы. Добавьте лимонный сок, кориандр, соль и перец. Перемешайте. Охладите пасту в холодильнике не менее 20–30 минут.

Как и с чем подавать

Перед подачей сбрызните намазку оливковым маслом и посыпьте свежей зеленью или молотой паприкой. Подавайте на поджаренном хлебе, тостах или лаваше, свернутом в рулет. Эта намазка также идеально сочетается с хрустящими овощными палочками – морковью, огурцом, сельдереем или редиской.