Эта кабачковая намазка должна быть в каждом холодильнике: нежная, питательная и очень простая
Идеальное блюдо для перекусов
Кабачок обычно воспринимают как основу для простых горячих блюд, но на самом деле из него получаются и очень вкусные намазки. Если запечь его вместе с чесноком и соединить с нутом, получается нежная, ароматная намазка с кремовой текстурой. Она напоминает хумус, но вкус у нее более мягкий и овощной.
Рецептом поделились на портале pysznosci.pl.
Как приготовить намазку из кабачков
Запекайте кабачок вместе с кожицей, вместе с мякотью она даст красивый цвет пасте. Нут перед приготовлением хорошо промойте и дайте жидкости стечь. Если намазка кажется вам густой — добавьте одну-две ложки жидкости из банки (аквафаба), она сделает текстуру более кремовой.
Ингредиенты (на 4–6 порций)
- 1 средний кабачок
- 3 зубчика чеснока
- 100 г консервированного нута
- соль, перец — по вкусу
- 1/2 ч. л. молотого кориандра
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1–2 ст. л. оливкового масла
Приготовление
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Кабачок помойте и нарежьте на кусочки среднего размера. Выложите на противень, слегка сбрызните маслом.
- Чеснок заверните в фольгу или пергамент и положите рядом с кабачком.
- Запекайте 15–20 минут, пока кабачок не станет золотистым и мягким.
- Дайте овощам остыть.
- Переложите кабачок, очищенный запеченный чеснок и промытый нут в чашу блендера.
- Измельчите до однородной массы. Добавьте лимонный сок, кориандр, соль и перец. Перемешайте.
- Охладите пасту в холодильнике не менее 20–30 минут.
Как и с чем подавать
Перед подачей сбрызните намазку оливковым маслом и посыпьте свежей зеленью или молотой паприкой. Подавайте на поджаренном хлебе, тостах или лаваше, свернутом в рулет. Эта намазка также идеально сочетается с хрустящими овощными палочками – морковью, огурцом, сельдереем или редиской.