Секрет ідеального домашнього плову: розсипчастий рис і насичений смак (відео)

Страва виходить ситною та смачною

З рису можна приготувати безліч страв — від легких гарнірів і каш до ситних багатокомпонентних страв, зокрема голубців. Саме в різних кухнях світу рис є базою для страв із м’ясом та овочами, де важливу роль відіграє баланс спецій і правильна техніка приготування. Сьогодні ми пропонуємо класичний домашній плов, який поєднує соковите м’ясо, ароматні овочі та розсипчастий рис. Для вдалого результату важливо обирати довгозернистий рис, який не розварюється, а також свіже м’ясо з помірною кількістю жиру, адже саме він формує насичений смак страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати розсипчастий рис

Інгредієнти:

м’ясо свинина – 600 г;

рис довгозернистий – 250 г;

цибуля – 3 шт (великі);

морква – 3 шт (великі);

часник – 4 зубчики;

спеції до плову – 1 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

лавровий лист – 2 шт;

олія – 70 мл;

вода – за потреби;

Спосіб приготування:

М’ясо нарізати шматочками та обсмажити на добре розігрітій олії до утворення рум’яної скоринки. Цибулю нарізати кубиком, моркву – брусочками та додати до м’яса, обсмажити до м’якості й насиченого кольору. Додати воду, сіль, перець, спеції до плову та лавровий лист, перемішати і тушкувати під кришкою до напівготовності м’яса. Додати добре промитий рис, рівномірно розподілити його по поверхні. Долити воду так, щоб вона покривала рис приблизно на два пальці, за потреби додатково підсолити. Додати часник, накрити кришкою та готувати на маленькому вогні 20–30 хвилин до готовності рису. Після приготування обережно перемішати та дати настоятися кілька хвилин.

Як і з чим подавати

Плов найкраще подавати гарячим одразу після приготування, даючи йому кілька хвилин настоятися під кришкою для рівномірного розподілу смаків. Його можна подавати як самостійну страву або доповнювати свіжими овочами, зеленню, маринованою цибулею чи легкими салатами. Додатково добре поєднується з соусами на основі йогурту, часнику або томатів, які додають свіжості та балансують насиченість страви. Для варіацій можна використовувати яловичину або курку, а також додавати нут чи сухофрукти для більш східного характеру страви.

Цей плов вирізняється розсипчастою текстурою рису, насиченим ароматом спецій і соковитим м’ясом, що робить його універсальною стравою для щоденного меню. Завдяки правильній технології приготування він завжди виходить збалансованим за смаком і апетитним.