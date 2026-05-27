Секрет идеального домашнего плова: рассыпчатый рис и насыщенный вкус (видео)

Из риса можно приготовить множество блюд от легких гарниров и каш до сытных многокомпонентных блюд, в частности голубцов. Именно в разных кухнях мира рис является основой для блюд с мясом и овощами, где важную роль играет баланс специй и правильная техника приготовления. Сегодня мы предлагаем классический домашний плов, сочетающий сочное мясо, ароматные овощи и рассыпчатый рис. Для удачного результата важно выбирать неразвариваемый длиннозернистый рис, а также свежее мясо с умеренным количеством жира, ведь именно он формирует насыщенный вкус блюда. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить рассыпчатый рис

Ингредиенты:

мясо свинина – 600 г;

рис длиннозернистый – 250 г;

лук – 3 шт (большие);

морковь – 3 шт (большие);

чеснок – 4 зубчика;

специи к плову – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

лавровый лист – 2 шт;

масло – 70 мл;

вода – при необходимости;

Способ приготовления:

Нарезать мясо кусочками и обжарить на хорошо разогретом масле до образования румяной корочки. Лук нарезать кубиком, морковь – брусочками и добавить в мясо, обжарить до мягкости и насыщенного цвета. Добавить воду, соль, перец, специи в плов и лавровый лист, перемешать и тушить под крышкой до полуготовности мяса. Добавить хорошо промытый рис, равномерно распределив его по поверхности. Долить воду так, чтобы она покрывала рис примерно на два пальца, при необходимости дополнительно подсолить. Добавить чеснок, накрыть крышкой и готовить на маленьком огне 20–30 минут до готовности риса. После приготовления аккуратно перемешать и дать настояться несколько минут.

Как и с чем подавать

Плов лучше подавать горячим сразу после приготовления, давая ему несколько минут настояться под крышкой для равномерного распределения вкусов. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнять свежими овощами, зеленью, маринованным луком или легкими салатами. Дополнительно хорошо сочетается с соусами на основе йогурта, чеснока или помидоров, которые добавляют свежести и балансируют насыщенность блюда. Для вариаций можно использовать говядину или курицу, а также добавлять нут или сухофрукты для более восточного блюда.

Этот плов отличается рассыпчатой текстурой риса, насыщенным ароматом специй и сочным мясом, что делает его универсальным блюдом для ежедневного меню. Благодаря правильной технологии приготовления он всегда получается сбалансированным по вкусу и аппетитности.