Куряча печінка по-новому: простий спосіб підтримати феритин (відео)

Печінка — це поживний субпродукт, який широко використовується в домашній кухні завдяки високій харчовій цінності та ніжній текстурі при правильному приготуванні.

Найчастіше її тушкують з цибулею, морквою або фруктами, зокрема грушею, яка додає легку солодкість і балансує характерний смак. Сьогодні пропонується варіація запеченого паштету з курячої печінки, моркви, цибулі та яблука, який виходить особливо ніжним завдяки попередньому запіканню інгредієнтів у духовці. Важливо обирати свіжу печінку без різкого запаху та зайвої вологи, а також не пересушувати її під час приготування, щоб зберегти кремову текстуру паштету. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "maggtasty".

Як приготувати паштет з курячої печінки

Інгредієнти:

куряча печінка – 700 г;

морква – 1 шт;

цибуля – 1 шт;

яблуко – 1 шт;

вершкове масло – 50 г;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

часник – за смаком;

Спосіб приготування:

Печінку промити, очистити від зайвого та викласти у форму для запікання. Моркву, цибулю та яблуко нарізати великими шматками та додати до печінки. Додати вершкове масло, сіль, перець і за бажанням часник, рівномірно розподілити інгредієнти. Запікати у розігрітій духовці при температурі 200°C протягом 20–30 хвилин до готовності. Готові інгредієнти збити блендером до однорідної кремової текстури.

Як і з чим подавати

Паштет найкраще подавати охолодженим або злегка теплим, намазуючи на свіжий хліб, тости або хрусткі грінки. Він чудово поєднується з маринованими огірками, квашеними овочами, гірчицею або ягідними соусами, які додають контрасту смаку. Для більш витонченої подачі можна прикрасити зеленню, карамелізованою цибулею або тонкими скибками яблука, а також подавати як частину закусочної тарілки з сирами та овочами.

Цей паштет вирізняється ніжною кремовою текстурою, збалансованим смаком та легкою солодкуватою ноткою яблука, що робить його універсальною домашньою закускою. Завдяки запіканню інгредієнтів смак виходить глибоким і насиченим без зайвих зусиль.