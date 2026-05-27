Рецепт, з яким сирники виходять з першого разу: хрустка скоринка і вершкова ніжність (відео)

Надзвичайно ніжний смак

З кисломолочного сиру зазвичай готують класичні домашні страви, зокрема запіканку з манкою, сирники та ніжні десерти. Сьогодні ми пропонуємо варіацію сирників, яка поєднує обсмажування до золотистої скоринки та подальше запікання у вершках для максимальної ніжної текстури. Важливо обирати якісний кисломолочний сир середньої або високої жирності без зайвої вологи, оскільки саме його консистенція визначає, чи триматимуть форму сирники та чи не потребуватимуть надлишку борошна. Для стабільного результату рекомендується перетирати сир через сито, не перевантажувати тісто борошном і враховувати, що надлишок цукру може ускладнювати формування виробів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_leleka.kitchen".

Як приготувати сирники у вершках

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 1 кг;

жовтки – 3 шт.;

цукор – 5 ст. л.;

борошно – 3 ст. л. + для підпилу;

ваніль – за смаком;

Для запікання:

вершки – 100 мл;

вершкове масло – 50–70 г;

цукор – 2–3 ст. л.;

Спосіб приготування:

Сир перетерти через сито для отримання однорідної та ніжної текстури. Жовтки, цукор, ваніль і борошно додати до сиру та ретельно вимішати тісто до однорідності. Сформувати з тіста довгий рулет, нарізати на рівні шматочки та обваляти в борошні, формуючи сирники. Обсмажити сирники на розігрітій пательні з обох боків до легкої золотистої скоринки. Викласти сирники у форму для запікання, залити вершками, додати цукор і шматочки вершкового масла. Запікати 12–15 хвилин до утворення ніжної вершкової текстури.

Як і з чим подавати

Сирники найкраще подавати теплими, щойно після запікання, коли текстура залишається ніжною всередині, а зверху відчувається легка вершкова м’якість. Як доповнення підійдуть свіжі ягоди, сметана, йогурт або ягідні соуси, які підкреслюють солодкість і додають легкої кислинки. Для більш десертного варіанту можна використовувати карамель, мед або шоколадний соус, а для сніданкового подання — поєднувати з чаєм або кавою та свіжими фруктами.

Цей рецепт дозволяє отримати стабільно ніжні сирники з вираженим вершковим смаком і делікатною текстурою без ризику сухості чи розпаду. Поєднання обсмажування та запікання у вершках забезпечує баланс між легкою скоринкою та м’якою серединкою, що робить страву універсальною як для сніданку, так і для десерту.