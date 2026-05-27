Чому фарш на сковорідці стає сірим: помилки, які роблять майже всі

Як приготувати соковитий і підрум’янений фарш

Іноді фарш на сковорідці замість апетитної рум'яної скоринки набуває сірого кольору і втрачає смак. Виявляється, справа не завжди у якості фаршу і спеціях, а часто у техниці приготування.

Розповідаємо, як готувати фарш та яких правил дотримуватись.

Як смажити фарш смачно

Фарш може бути основою для багатьох страв: від пасти болоньєзе до фаршированого перцю. Коли м'ясо добре підрум'яниться, воно само по собі вже смачне, і для нього потрібно набагато менше спецій і соусів. Це однаково добре працює з яловичим, свинячим і курячим фаршем.

При дотриманні технологіі приготування фаршу, відбувається реакція Майяра — хімічний процес, завдяки якому м'ясо набуває коричневої скоринки і насиченого смаку, зазначає портал Dnevno. Для цього потрібна суха поверхня і достатньо висока температура.

Сковорідку потрібно добре розігріти. Холодна або ледь тепла поверхня — головна причина сірого фаршу. М'ясо повинно потрапляти на гарячу поверхню.

Викладіть фарш одним шаром. Занадто багато м'яса одночасно знижує температуру, волога не встигає випаровуватися, і тому воно тушкується замість смаження. Якщо порція завелика для однієї сковорідки, краще смажити кількома невеликими.

Поклавши фарш на сковорідку, дайте йому полежати кілька хвилин без перемішування. Він має підрум'янитися знизу, і тільки після цього перевертайте і розбивайте фарш на шматочки. Якщо постійно ворушити його з першої секунди, фарш починає виділяти сік і варитися у ньому.