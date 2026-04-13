Додаємо мінералку та соду! Секрет соковитих тефтелей: ніжніші за пух і смачніші за звичайне м'ясо

Уся сім’я попросить добавки

Тефтелі — це чудова альтернатива звичним котлетам, особливо якщо хочеться урізноманітнити домашнє меню. Вони виходять ніжними, соковитими та чудово вбирають смак соусу, завдяки чому страва виходить особливо ароматною та насиченою.

За цим рецептом тефтелі готуються у густому томатно-грибному соусі із вершковими нотками. Саме завдяки такому соусу страва виходить більш цікавою та збалансованою за смаком. Подавати такі тефтелі можна з картопляним пюре, гречкою чи макаронами — вийде ситний та смачний обід чи вечеря для всієї родини. Рецептом з нами поділилися на сторінці ferah_kitchen у Instagram.

Інгредієнти

Для тюфтель:

500 г яловичого фаршу

1 цибулина (натерти на тертці та віджати сік)

1 яйце

4 ст. л. панірувальних сухарів

50 мл газованої мінеральної води

Дрібка соди (на кінчику чайної ложки)

1 ч. л. солодкої паприки

Сіль та чорний перець – за смаком

Для соусу:

1 ст. л. вершкового масла

1 цибулина

2 зубчики часнику

1 ст. л. томатної пасти

300 г печериць

2 склянки овочевого бульйону (змішати з 1 ст. л. крохмалю)

100 мл вершків чи молока

1 ч. л. гірчиці

1 ч. л. червоного меленого перцю

Чорний перець та сіль (регулюйте, враховуючи солоність бульйону)

Приготування