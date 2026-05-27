Почему фарш на сковороде становится серым: ошибки, которые делают почти все

Как приготовить сочный и подрумяненный фарш

Иногда фарш на сковороде вместо аппетитной румяной корочки приобретает серый цвет и теряет вкус. Оказывается, дело не всегда в качестве фарша и специях, а часто в технике приготовления.

Рассказываем, как готовить фарш и каких правил придерживаться.

Как жарить фарш вкусно

Фарш может быть основой для многих блюд: от пасты болоньезе до фаршированного перца. Когда мясо хорошо подрумянится, оно само по себе уже вкусное, и для него нужно гораздо меньше специй и соусов. Эта одинаково хорошо работает с говяжьим, свиным и куриным фаршем.

При соблюдении технологии приготовления фарша происходит реакция Майяра — химический процесс, благодаря которому мясо приобретает аппетитную корочку и насыщенный вкус, отмечает портал Dnevno. Для этого требуется сухая поверхность и достаточно высокая температура.

Сковородку нужно хорошо разогреть. Холодная или чуть теплая поверхность – главная причина серого фарша. Мясо должно попадать на горячую поверхность.

Выложите фарш одним слоем. Слишком много мяса одновременно снижает температуру, влага не успевает улетучиваться, и поэтому оно тушится вместо жарки. Если порция слишком большая для одной сковородки, лучше жарить несколькими небольшими.

Положив фарш на сковороду, дайте ему полежать несколько минут без перемешивания. Он должен подрумяниться снизу, и только после этого переворачивайте и разбивайте его на кусочки. Если постоянно шевелить его с первой секунды, фарш начинает выделять сок и вариться в нем.