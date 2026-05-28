Суп, який змінює уявлення про спаржу: ніжний вершковий рецепт з ресторанним смаком (відео)
Спаржа — це багаторічна рослина, молоді пагони якої вважаються делікатесом завдяки ніжному смаку та хрусткій текстурі.
Її готують різними способами: варять, бланшують, тушкують, запікають і особливо часто смажать на грилі, що підкреслює природну солодкість і додає легкий димний аромат. Важливо обирати молоду спаржу з пружними стеблами та щільно закритими верхівками, адже саме вона дає найкращу текстуру та не потребує тривалого приготування. А сьогодні ми пропонуємо ніжний крем-суп зі спаржею з вершковою текстурою та делікатним смаком, де кожен інгредієнт працює на створення легкої, але виразної весняної страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mashka_salei".
Як приготувати вершковий суп зі спаржею
Інгредієнти:
- вершкове масло – 40 г;
- цибуля – 1 шт;
- жовтки – 4 шт;
- спаржа – 1 кг;
- борошно – 2–3 ст. л.;
- вершки – 200 г;
- вино біле сухе – 80–100 г;
- вода – 3–3,5 л;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Кінці спаржі відламати, промити та поставити варити у воді приблизно на 20 хвилин.
- Забрати кінці спаржі з відвару, залишаючи основу для бульйону.
- На вершковому маслі обсмажити дрібно нарізану цибулю до м’якості, додати борошно та ретельно перемішати до однорідності.
- Влити біле вино та через хвилину поступово додавати відвар зі спаржі, постійно помішуючи, щоб уникнути грудочок, довести до легкого кипіння.
- Змішати жовтки з вершками та тонкою цівкою ввести в суп, постійно помішуючи, не допускаючи кипіння.
- Нарізати м’яку частину спаржі, за потреби очистити старіші стебла.
- На сковорідці з невеликою кількістю води прогріти спаржу 1–2 хвилини, дати випаруватися рідині, додати вершкове масло та злегка обсмажити 2–3 хвилини, після чого додати до супу.
- Додати сіль і перець за смаком та перемішати до однорідної консистенції.
Як і з чим подавати
Подавати суп зі спаржею варто гарячим, щойно приготованим, щоб зберегти його оксамитову текстуру та ніжний аромат. Для подачі добре підходять хрусткі сухарики, грінки з вершковим маслом або підсмажений багет. Верх можна прикрасити обсмаженими шматочками спаржі, краплею вершків або дрібкою свіжомеленого перцю. Страва чудово поєднується з легкими овочевими салатами, рибою на пару або білим сухим вином.
Крем-суп зі спаржею найкраще смакує одразу після приготування, коли його текстура залишається ніжною та шовковистою. Правильна термічна обробка спаржі дозволяє зберегти її природний смак і легку солодкість. Страва легко адаптується під різні смаки завдяки варіаціям вершкової основи та способів подачі.