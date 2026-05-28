Суп, який змінює уявлення про спаржу: ніжний вершковий рецепт з ресторанним смаком (відео)

Спаржа — це багаторічна рослина, молоді пагони якої вважаються делікатесом завдяки ніжному смаку та хрусткій текстурі.

Її готують різними способами: варять, бланшують, тушкують, запікають і особливо часто смажать на грилі, що підкреслює природну солодкість і додає легкий димний аромат. Важливо обирати молоду спаржу з пружними стеблами та щільно закритими верхівками, адже саме вона дає найкращу текстуру та не потребує тривалого приготування. А сьогодні ми пропонуємо ніжний крем-суп зі спаржею з вершковою текстурою та делікатним смаком, де кожен інгредієнт працює на створення легкої, але виразної весняної страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mashka_salei".

Як приготувати вершковий суп зі спаржею

Інгредієнти:

вершкове масло – 40 г;

цибуля – 1 шт;

жовтки – 4 шт;

спаржа – 1 кг;

борошно – 2–3 ст. л.;

вершки – 200 г;

вино біле сухе – 80–100 г;

вода – 3–3,5 л;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Кінці спаржі відламати, промити та поставити варити у воді приблизно на 20 хвилин. Забрати кінці спаржі з відвару, залишаючи основу для бульйону. На вершковому маслі обсмажити дрібно нарізану цибулю до м’якості, додати борошно та ретельно перемішати до однорідності. Влити біле вино та через хвилину поступово додавати відвар зі спаржі, постійно помішуючи, щоб уникнути грудочок, довести до легкого кипіння. Змішати жовтки з вершками та тонкою цівкою ввести в суп, постійно помішуючи, не допускаючи кипіння. Нарізати м’яку частину спаржі, за потреби очистити старіші стебла. На сковорідці з невеликою кількістю води прогріти спаржу 1–2 хвилини, дати випаруватися рідині, додати вершкове масло та злегка обсмажити 2–3 хвилини, після чого додати до супу. Додати сіль і перець за смаком та перемішати до однорідної консистенції.

Як і з чим подавати

Подавати суп зі спаржею варто гарячим, щойно приготованим, щоб зберегти його оксамитову текстуру та ніжний аромат. Для подачі добре підходять хрусткі сухарики, грінки з вершковим маслом або підсмажений багет. Верх можна прикрасити обсмаженими шматочками спаржі, краплею вершків або дрібкою свіжомеленого перцю. Страва чудово поєднується з легкими овочевими салатами, рибою на пару або білим сухим вином.

Крем-суп зі спаржею найкраще смакує одразу після приготування, коли його текстура залишається ніжною та шовковистою. Правильна термічна обробка спаржі дозволяє зберегти її природний смак і легку солодкість. Страва легко адаптується під різні смаки завдяки варіаціям вершкової основи та способів подачі.