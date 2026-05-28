Поєднання, яке дивує смаком: салат з телятиною та огірками (відео)

Телятина — це ніжне дієтичне м’ясо молодої великої рогатої худоби, яке відзначається м’якою текстурою та делікатним смаком і часто використовується для запікання, тушкування та приготування фаршу.

Зокрема, з телятини готують рвану м’ясну основу, яка ідеально підходить для салатів, сендвічів та теплих закусок. Сьогодні ми пропонуємо варіацію м’ясного салату з огірками та спеціями, де поєднується соковита телятина з освіжаючими овочами та легким соусом. Для якісного результату важливо обирати свіже м’ясо світло-рожевого кольору з мінімальною кількістю плівок, а також хрусткі огірки без гіркоти, оскільки саме ці деталі формують баланс смаку і текстури. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "picture_book_"

Як приготувати салат з телятиною та огірками

Інгредієнти:

• телятина – 400 г;

• огірки – 2–3 шт;

• томатна паста – 1–2 ст. л.;

• олія – 2 ст. л.;

• спеції – за смаком;

• сіль – за смаком;

• зелень – невеликий пучок;

• вода – за потреби;

Спосіб приготування:

Телятину нарізати смужками та обсмажити на розігрітій олії до рум’яності. Додати томатну пасту та спеції, влити трохи води та тушкувати до м’якості м’яса. Огірки нарізати соломкою або півкільцями, зелень дрібно подрібнити. Змішати підготовлену телятину з огірками та зеленню до однорідності. Відрегулювати смак сіллю та спеціями і подати до столу.

Як і з чим подавати

М’ясний салат з телятиною найкраще подавати охолодженим або кімнатної температури, коли всі інгредієнти рівномірно поєднуються між собою. Він добре смакує як самостійна страва, а також як доповнення до свіжого хліба, тостів або лаваша. Для більш насиченої подачі можна додати йогуртовий або гірчичний соус, а також прикрасити свіжою зеленню чи тонкими скибками огірка. Як варіацію можна додати болгарський перець або замінити телятину на куряче філе чи яловичину.

Цей салат поєднує ніжність телятини та свіжість овочів, створюючи легку, але водночас ситну страву. Завдяки простому приготуванню він підходить як для швидкого обіду, так і для домашнього меню на щодень.