Как понять, что варенье готово: лайфхак с холодной тарелкой и рецепт густого клубничного джема (видео)

Наталья Граковская
Густое клубничное варенье из двух ингредиентов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Проверенный рецепт варенья из клубники

Домашнее варенье отличается от магазинного прежде всего составом. Оно не содержит никаких загустителей, красителей и усилителей вкуса. Клубника и сахар дают все, что нужно: насыщенный цвет, фруктовый аромат и естественную густоту. Именно такие простые рецепты передаются из поколения в поколение, потому что проверены опытом.

Рецептом этого варенья поделились на YouTube-канале The Terrace Kitchen. Из минимума ингредиентов выходит настоящий густой джем.

Как приготовить вкусное варенье из клубники

Перед приготовлением клубнику нужно тщательно вымыть и хорошо высушить. Для варки лучше взять кастрюлю или сковороду с широким и толстым дном, чтобы жидкость испарялась быстрее и равномернее.

Образующуюся на поверхности пенку следует снимать по ходу варки — это повлияет на цвет и срок хранения.

Также важно не переварить варенье. Учитывайте, что оно еще немного загустеет после охлаждения. Чтобы проверить консистенцию, воспользуйтесь лайфхаком с охлажденной тарелкой.

  1. Поставьте небольшую тарелку в морозилку на 5–10 минут.
  2. Капните на охлажденную посуду немного горячего варенья.
  3. Через минуту проведите пальцем. Если варенье не растекается, оно готово. Если растекается — продолжайте готовить еще несколько минут, а затем повторите проверку.
Как правильно готовить варенье из клубники — пошаговый рецепт
Проверка клубничного варенья на готовность. Скриншот YouTube/The Terrace Kitchen

Клубничное варенье – пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • клубника — 800 г
  • сахар — 500 г

Приготовление

  1. Клубнику вымыть и хорошо высушить. Удалить плодоножку. Нарезать на мелкие кусочки.
  2. Переложить нарезанную клубнику в кастрюлю с широким дном. Засыпать сахаром и хорошо перемешать, чтобы ягоды полностью им покрылись.
  3. Поставить кастрюлю на плиту и нагревать на медленном огне, время от времени помешивая. Клубника должна пустить сок, а сахар полностью раствориться. Это занимает от 5 до 10 минут.
  4. Когда смесь закипит, увеличить огонь до среднего и варить около 25–30 минут регулярно помешивая. Снимать пенку по мере образования.
  5. Приблизительно через 30 минут варенье заметно загустеет и приобретет насыщенный красный цвет.
  6. Снять с огня и дать полностью остыть при комнатной температуре. Разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть и хранить в холодильнике.

Как и с чем подавать

Клубничное варенье отлично подходит к завтраку: для тостов, блинов, оладий и каши. Его также можно использовать в качестве начинки для рогаликов и пирожков, как прослойку в домашнем торте или просто подать в маленькой мисочке вместе со свежим творогом.

