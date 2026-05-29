Как понять, что варенье готово: лайфхак с холодной тарелкой и рецепт густого клубничного джема (видео)

Проверенный рецепт варенья из клубники

Домашнее варенье отличается от магазинного прежде всего составом. Оно не содержит никаких загустителей, красителей и усилителей вкуса. Клубника и сахар дают все, что нужно: насыщенный цвет, фруктовый аромат и естественную густоту. Именно такие простые рецепты передаются из поколения в поколение, потому что проверены опытом.

Рецептом этого варенья поделились на YouTube-канале The Terrace Kitchen. Из минимума ингредиентов выходит настоящий густой джем.

Как приготовить вкусное варенье из клубники

Перед приготовлением клубнику нужно тщательно вымыть и хорошо высушить. Для варки лучше взять кастрюлю или сковороду с широким и толстым дном, чтобы жидкость испарялась быстрее и равномернее.

Образующуюся на поверхности пенку следует снимать по ходу варки — это повлияет на цвет и срок хранения.

Также важно не переварить варенье. Учитывайте, что оно еще немного загустеет после охлаждения. Чтобы проверить консистенцию, воспользуйтесь лайфхаком с охлажденной тарелкой.

Поставьте небольшую тарелку в морозилку на 5–10 минут. Капните на охлажденную посуду немного горячего варенья. Через минуту проведите пальцем. Если варенье не растекается, оно готово. Если растекается — продолжайте готовить еще несколько минут, а затем повторите проверку.

Проверка клубничного варенья на готовность. Скриншот YouTube/The Terrace Kitchen

Клубничное варенье – пошаговый рецепт

Ингредиенты

клубника — 800 г

сахар — 500 г

Приготовление

Клубнику вымыть и хорошо высушить. Удалить плодоножку. Нарезать на мелкие кусочки. Переложить нарезанную клубнику в кастрюлю с широким дном. Засыпать сахаром и хорошо перемешать, чтобы ягоды полностью им покрылись. Поставить кастрюлю на плиту и нагревать на медленном огне, время от времени помешивая. Клубника должна пустить сок, а сахар полностью раствориться. Это занимает от 5 до 10 минут. Когда смесь закипит, увеличить огонь до среднего и варить около 25–30 минут регулярно помешивая. Снимать пенку по мере образования. Приблизительно через 30 минут варенье заметно загустеет и приобретет насыщенный красный цвет. Снять с огня и дать полностью остыть при комнатной температуре. Разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть и хранить в холодильнике.

Как и с чем подавать

Клубничное варенье отлично подходит к завтраку: для тостов, блинов, оладий и каши. Его также можно использовать в качестве начинки для рогаликов и пирожков, как прослойку в домашнем торте или просто подать в маленькой мисочке вместе со свежим творогом.