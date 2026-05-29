Как понять, что варенье готово: лайфхак с холодной тарелкой и рецепт густого клубничного джема (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Проверенный рецепт варенья из клубники
Домашнее варенье отличается от магазинного прежде всего составом. Оно не содержит никаких загустителей, красителей и усилителей вкуса. Клубника и сахар дают все, что нужно: насыщенный цвет, фруктовый аромат и естественную густоту. Именно такие простые рецепты передаются из поколения в поколение, потому что проверены опытом.
Рецептом этого варенья поделились на YouTube-канале The Terrace Kitchen. Из минимума ингредиентов выходит настоящий густой джем.
Как приготовить вкусное варенье из клубники
Перед приготовлением клубнику нужно тщательно вымыть и хорошо высушить. Для варки лучше взять кастрюлю или сковороду с широким и толстым дном, чтобы жидкость испарялась быстрее и равномернее.
Образующуюся на поверхности пенку следует снимать по ходу варки — это повлияет на цвет и срок хранения.
Также важно не переварить варенье. Учитывайте, что оно еще немного загустеет после охлаждения. Чтобы проверить консистенцию, воспользуйтесь лайфхаком с охлажденной тарелкой.
- Поставьте небольшую тарелку в морозилку на 5–10 минут.
- Капните на охлажденную посуду немного горячего варенья.
- Через минуту проведите пальцем. Если варенье не растекается, оно готово. Если растекается — продолжайте готовить еще несколько минут, а затем повторите проверку.
Клубничное варенье – пошаговый рецепт
Ингредиенты
- клубника — 800 г
- сахар — 500 г
Приготовление
- Клубнику вымыть и хорошо высушить. Удалить плодоножку. Нарезать на мелкие кусочки.
- Переложить нарезанную клубнику в кастрюлю с широким дном. Засыпать сахаром и хорошо перемешать, чтобы ягоды полностью им покрылись.
- Поставить кастрюлю на плиту и нагревать на медленном огне, время от времени помешивая. Клубника должна пустить сок, а сахар полностью раствориться. Это занимает от 5 до 10 минут.
- Когда смесь закипит, увеличить огонь до среднего и варить около 25–30 минут регулярно помешивая. Снимать пенку по мере образования.
- Приблизительно через 30 минут варенье заметно загустеет и приобретет насыщенный красный цвет.
- Снять с огня и дать полностью остыть при комнатной температуре. Разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть и хранить в холодильнике.
Как и с чем подавать
Клубничное варенье отлично подходит к завтраку: для тостов, блинов, оладий и каши. Его также можно использовать в качестве начинки для рогаликов и пирожков, как прослойку в домашнем торте или просто подать в маленькой мисочке вместе со свежим творогом.