"Коли на роли нема грошей": бюджетна заміна ресторанній страві (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Розкішна страва з тунцем та авокадо, яку легко готувати
Роли вдома важко приготувати ідеальними: рис розсипається, норі рветься, а роли часто втрачають форму. Але є простіший спосіб приготування, який дозволяє отримати улюблену страву без скручування.
Кулінарна блогерка під ніком @_.yanusha пропонує не скручувати роли, а викладати інгредієнти шарами у форму для запікання. Так суші виходять акуратними й легко нарізаються порційними шматками. Вона зазначає, що це чудова альтернатива, "коли на роли нема грошей, зате є форма для запікання".
Як приготувати ліниві роли
Для того, щоб страва вийшла смачною, важливо правильно заправити рис. Спочатку розчиніть разом рисовий оцет, цукор і сіль, потім вилийте суміш в теплий (не гарячий) рис. Перемішуйте акуратно, щоб не перетворити його на кашу.
Начинку для домашніх ролів можна змінювати за своїм смаком.
Інгредієнти
- 150 г сухого рису для суші
- 30 мл рисового оцту
- 15 г цукру
- 4 г солі
- 1 банка тунця у власному соку або олії
- 2-3 ст. л. майонезу
- 1-2 ч. л. шрірачі (за смаком)
- 1 авокадо
- 1 невеликий огірок
- 2-3 аркуші норі
- кунжут і спайсі-соус для подачі
Приготування
- Зваріть рис за інструкцією на упаковці. Змішайте рисовий оцет, цукор і сіль, розчиніть і влийте в рис. Акуратно перемішайте і дайте охолонути до кімнатної температури.
- З тунця злийте рідину, змішайте його з майонезом і шрірачею.
- Авокадо очистіть і наріжте тонкими пластинами. Огірок наріжте тонкими пластинами або соломкою.
- Форму для запікання (або глибокий контейнер) застеліть харчовою плівкою з запасом по краях.
- Викладайте шарами: авокадо, рис (щільно), тунець з майонезом і шрірачею, аркуш норі, огірок, ще один шар рису, зверху — аркуш норі.
- Прикрийте кінцями плівки і злегка притисніть руками, щоб шари щільно прилягали.
- Поставте в холодильник на 15-20 хвилин.
- Переверніть форму на обробну дошку, зніміть плівку. Наріжте на порційні шматки.
Як і з чим подавати
Готову страву полийте спайсі-соусом і посипте кунжутом. Подавайте з соєвим соусом і маринованим імбиром.