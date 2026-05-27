"Коли на роли нема грошей": бюджетна заміна ресторанній страві (відео)

Розкішна страва з тунцем та авокадо, яку легко готувати

Роли вдома важко приготувати ідеальними: рис розсипається, норі рветься, а роли часто втрачають форму. Але є простіший спосіб приготування, який дозволяє отримати улюблену страву без скручування.

Кулінарна блогерка під ніком @_.yanusha пропонує не скручувати роли, а викладати інгредієнти шарами у форму для запікання. Так суші виходять акуратними й легко нарізаються порційними шматками. Вона зазначає, що це чудова альтернатива, "коли на роли нема грошей, зате є форма для запікання".

Як приготувати ліниві роли

Для того, щоб страва вийшла смачною, важливо правильно заправити рис. Спочатку розчиніть разом рисовий оцет, цукор і сіль, потім вилийте суміш в теплий (не гарячий) рис. Перемішуйте акуратно, щоб не перетворити його на кашу.

Начинку для домашніх ролів можна змінювати за своїм смаком.

Інгредієнти

150 г сухого рису для суші

30 мл рисового оцту

15 г цукру

4 г солі

1 банка тунця у власному соку або олії

2-3 ст. л. майонезу

1-2 ч. л. шрірачі (за смаком)

1 авокадо

1 невеликий огірок

2-3 аркуші норі

кунжут і спайсі-соус для подачі

Рецепт лінивих ролів. Фото Threads/@_.yanusha, колаж "Телеграфу"

Приготування

Зваріть рис за інструкцією на упаковці. Змішайте рисовий оцет, цукор і сіль, розчиніть і влийте в рис. Акуратно перемішайте і дайте охолонути до кімнатної температури. З тунця злийте рідину, змішайте його з майонезом і шрірачею. Авокадо очистіть і наріжте тонкими пластинами. Огірок наріжте тонкими пластинами або соломкою. Форму для запікання (або глибокий контейнер) застеліть харчовою плівкою з запасом по краях. Викладайте шарами: авокадо, рис (щільно), тунець з майонезом і шрірачею, аркуш норі, огірок, ще один шар рису, зверху — аркуш норі. Прикрийте кінцями плівки і злегка притисніть руками, щоб шари щільно прилягали. Поставте в холодильник на 15-20 хвилин. Переверніть форму на обробну дошку, зніміть плівку. Наріжте на порційні шматки.

Як і з чим подавати

Готову страву полийте спайсі-соусом і посипте кунжутом. Подавайте з соєвим соусом і маринованим імбиром.