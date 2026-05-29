Полтавские галушки с курицей на пару: мягкое тесто, сочная начинка и хрустящая зажарка

Это сытное блюдо затмит любые пельмени

Полтавские галушки — одно из тех блюд, о котором все слышали, но готовят дома нечасто. А зря: тесто на кефире замешивается быстро, начинки много не надо, а в результате получается очень вкусное домашнее блюдо. Галушки на пару получаются мягкими и нежными, не разваливаются и хорошо держат форму.

Рецептом поделилась автор Instagram-блога vita_foodblog. Она готовит галушки с отварной курицей и поджаренным луком, а подает с зажаркой из копченой грудинки и сметаной.

Как приготовить галушки на пару

Тесто на галушки должно быть мягким и немного липким, не забитым мукой. Именно тогда галушки после парового приготовления получатся пышными.

Каждую слепленную галушку перед приготовлением удобно немного сплюснуть ладонями, чтобы она равномернее прогрелась на пару. Сразу после готовности каждую галушку надо наколоть вилкой — это обязательный шаг, чтобы пар вышел и тесто не стало клейким.

Ингредиенты

Тесто:

кефир — 400 мл

мука просеянная — 550 г

сода — 1 чайная ложка

соль — 1 чайная ложка

Начинка:

куриное мясо отварное и перекрученное — около 300 г

лук поджаренный — 1 большая луковица

бульон куриный — 100 мл

Зажарка:

копченая свиная грудинка — по вкусу

лук – 1 шт.

перец, соль — по вкусу

Приготовление

В миске смешайте кефир, соль и соду. Постепенно добавьте просеянную муку и замесите мягкое, не забитое тесто. Разделите его примерно на 30 одинаковых шариков. Для начинки смешайте перекрученную отварную курицу с поджаренным луком. Добавьте около 100 мл бульона для сочности и аромата. Каждый шарик теста расплющите ладонью, положите начинку и защипните края. Варите галушки на пару 5–7 минут. Сразу после готовности наколите каждую галушку вилкой. Пока галушки варятся, приготовьте зажарку. Нарежьте копченую грудинку и лук и поджарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте перец и соль по вкусу.

Как и с чем подавать

Готовые галушки выложите на тарелку, сверху обильно полейте зажаркой и подавайте со сметаной. Блюдо прекрасно подходит для сытного обеда или ужина. По желанию можно дополнительно посыпать галушки свежей зеленью.