Тушеная картошка с мясом: когда одно блюдо заменяет весь обед

Наталья Граковская
Картофель с мясом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Тушеная картошка с мясом — это то блюдо, которое готовят без особого повода. Однако даже оно может получиться неудачным, если картошка превратится в бесформенную кашу, а мясо станет слишком сухим.

Как правильно готовить тушеный картофель с мясом, показала в Instagram фудблогерка anna._.didus.

Мясо перед тушением обязательно нужно хорошо обжарить на сильном огне до золотистой корочки. Это важно не только для вкуса, но и для того, чтобы мясо оставалось сочным внутри во время дальнейшего тушения. Если положить сырой кусок сразу тушиться в воде, он получится невкусным.

Лук-порей стоит добавлять вместе с обычным луком — он дает более мягкий, слегка сладковатый привкус и хорошо дополняет индейку. Картошку нужно добавлять только после того, как мясо уже почти готово. Тогда она не разварится.

Ингредиенты

  • бедро индейки (или другое мясо) — 1 кг
  • картофель — 2 кг
  • морковь – 2 шт.
  • лук репчатый – 2 шт.
  • лук-порей – 1 шт.
  • чеснок — 3-4 зубчика
  • сладкий перец — 1 шт.
  • томатный соус — 4 ст. л.
  • вода — 2 стакана
  • масло для жарки
  • специи — по вкусу
  • укроп – по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте растительное масло в казане или глубокой сковороде на сильном огне. Обжарьте мясо до золотистой корочки со всех сторон.
  2. Добавьте нарезанный репчатый лук и лук-порей, обжаривайте еще несколько минут.
  3. Добавьте натертую морковь, нарезанный кубиками болгарский перец и измельченный чеснок. Приправьте специями.
  4. Влейте один стакан воды, накройте крышкой и тушите на малом огне до мягкости мяса.
  5. Добавьте крупно нарезанную картошку и второй стакан воды. Накройте крышкой и тушите до готовности картошки.
  6. В конце добавьте томатный соус, перемешайте и посыпьте свежим укропом.

Как и с чем подавать

Тушеная картошка с мясом — самодостаточное блюдо. Подавайте ее горячей, прямо из сковороды, посыпав свежим укропом или петрушкой. Блюдо еще вкуснее на следующий день после разогрева, когда все вкусы окончательно соединяются.

