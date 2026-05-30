Тушеная картошка с мясом: когда одно блюдо заменяет весь обед

Тушеная картошка с мясом — это то блюдо, которое готовят без особого повода. Однако даже оно может получиться неудачным, если картошка превратится в бесформенную кашу, а мясо станет слишком сухим.

Как правильно готовить тушеный картофель с мясом, показала в Instagram фудблогерка anna._.didus.

Мясо перед тушением обязательно нужно хорошо обжарить на сильном огне до золотистой корочки. Это важно не только для вкуса, но и для того, чтобы мясо оставалось сочным внутри во время дальнейшего тушения. Если положить сырой кусок сразу тушиться в воде, он получится невкусным.

Лук-порей стоит добавлять вместе с обычным луком — он дает более мягкий, слегка сладковатый привкус и хорошо дополняет индейку. Картошку нужно добавлять только после того, как мясо уже почти готово. Тогда она не разварится.

Ингредиенты

бедро индейки (или другое мясо) — 1 кг

картофель — 2 кг

морковь – 2 шт.

лук репчатый – 2 шт.

лук-порей – 1 шт.

чеснок — 3-4 зубчика

сладкий перец — 1 шт.

томатный соус — 4 ст. л.

вода — 2 стакана

масло для жарки

специи — по вкусу

укроп – по вкусу

Приготовление

Разогрейте растительное масло в казане или глубокой сковороде на сильном огне. Обжарьте мясо до золотистой корочки со всех сторон. Добавьте нарезанный репчатый лук и лук-порей, обжаривайте еще несколько минут. Добавьте натертую морковь, нарезанный кубиками болгарский перец и измельченный чеснок. Приправьте специями. Влейте один стакан воды, накройте крышкой и тушите на малом огне до мягкости мяса. Добавьте крупно нарезанную картошку и второй стакан воды. Накройте крышкой и тушите до готовности картошки. В конце добавьте томатный соус, перемешайте и посыпьте свежим укропом.

Как и с чем подавать

Тушеная картошка с мясом — самодостаточное блюдо. Подавайте ее горячей, прямо из сковороды, посыпав свежим укропом или петрушкой. Блюдо еще вкуснее на следующий день после разогрева, когда все вкусы окончательно соединяются.