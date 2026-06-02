Укр

Легкая пицца без теста: готовится за считанные минуты (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пицца из кабачка
Пицца из кабачка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Такое блюдо можно есть без ущерба для фигуры

Летом, когда хочется чего-то легкого и свежего, кабачок выручает лучше многих других овощей. Его можно жарить, тушить, запекать, а можно сделать из него основу для пиццы без дрожжей, без долгого замеса и лишних калорий. Такая пицца получается нежной, с тонкой основой и расплавленным сыром сверху.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша и участница "МастерШеф" Ольга Рябенко в своем Instagram.

Как приготовить пиццу из кабачка

Распределяйте тесто на пергаменте слоем приблизительно 7–8 мм. Толстый корж будет дольше пропекаться и останется сырым внутри. Перед тем как добавлять начинку, обязательно подрумяньте основу в духовке. Это нужно, чтобы она держала форму и не размокала под помидорами и грибами.

Ингредиенты

  • Кабачок — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Чеснок сушеный — 1 ч. л.
  • Грибы — по вкусу
  • Помидор — 1 шт.
  • Сыр моцарелла или твердый сыр — 150 г
  • Орегано — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы он дал сок.
  2. Хорошо отжать кабачок от лишней жидкости.
  3. Добавить яйца, муку, сушеный чеснок, орегано, перец и тщательно перемешать.
  4. Выложить массу на противень, застеленный пергаментом, тонким слоем — около 7–8 мм.
  5. Запекать основу при 180°C 5–6 минут, пока она слегка не подрумянится.
  6. Достать основу, выложить сверху грибы, нарезанный помидор и натертый сыр.
  7. Вернуть в духовку и запекать еще 15 минут при 180°C до расплавления сыра.

По желанию можно добавить ветчину, курицу или бекон.

Как и с чем подавать

Кабачковую пиццу лучше есть сразу после приготовления. Она хорошо сочетается с легким салатом из свежих овощей или просто с зеленью.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Пицца