Легкая пицца без теста: готовится за считанные минуты (видео)
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Такое блюдо можно есть без ущерба для фигуры
Летом, когда хочется чего-то легкого и свежего, кабачок выручает лучше многих других овощей. Его можно жарить, тушить, запекать, а можно сделать из него основу для пиццы без дрожжей, без долгого замеса и лишних калорий. Такая пицца получается нежной, с тонкой основой и расплавленным сыром сверху.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша и участница "МастерШеф" Ольга Рябенко в своем Instagram.
Как приготовить пиццу из кабачка
Распределяйте тесто на пергаменте слоем приблизительно 7–8 мм. Толстый корж будет дольше пропекаться и останется сырым внутри. Перед тем как добавлять начинку, обязательно подрумяньте основу в духовке. Это нужно, чтобы она держала форму и не размокала под помидорами и грибами.
Ингредиенты
- Кабачок — 2 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 3 ст. л.
- Чеснок сушеный — 1 ч. л.
- Грибы — по вкусу
- Помидор — 1 шт.
- Сыр моцарелла или твердый сыр — 150 г
- Орегано — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы он дал сок.
- Хорошо отжать кабачок от лишней жидкости.
- Добавить яйца, муку, сушеный чеснок, орегано, перец и тщательно перемешать.
- Выложить массу на противень, застеленный пергаментом, тонким слоем — около 7–8 мм.
- Запекать основу при 180°C 5–6 минут, пока она слегка не подрумянится.
- Достать основу, выложить сверху грибы, нарезанный помидор и натертый сыр.
- Вернуть в духовку и запекать еще 15 минут при 180°C до расплавления сыра.
По желанию можно добавить ветчину, курицу или бекон.
Как и с чем подавать
Кабачковую пиццу лучше есть сразу после приготовления. Она хорошо сочетается с легким салатом из свежих овощей или просто с зеленью.