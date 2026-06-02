Легкая пицца без теста: готовится за считанные минуты (видео)

Такое блюдо можно есть без ущерба для фигуры

Летом, когда хочется чего-то легкого и свежего, кабачок выручает лучше многих других овощей. Его можно жарить, тушить, запекать, а можно сделать из него основу для пиццы без дрожжей, без долгого замеса и лишних калорий. Такая пицца получается нежной, с тонкой основой и расплавленным сыром сверху.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша и участница "МастерШеф" Ольга Рябенко в своем Instagram.

Как приготовить пиццу из кабачка

Распределяйте тесто на пергаменте слоем приблизительно 7–8 мм. Толстый корж будет дольше пропекаться и останется сырым внутри. Перед тем как добавлять начинку, обязательно подрумяньте основу в духовке. Это нужно, чтобы она держала форму и не размокала под помидорами и грибами.

Ингредиенты

Кабачок — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Мука — 3 ст. л.

Чеснок сушеный — 1 ч. л.

Грибы — по вкусу

Помидор — 1 шт.

Сыр моцарелла или твердый сыр — 150 г

Орегано — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, чтобы он дал сок. Хорошо отжать кабачок от лишней жидкости. Добавить яйца, муку, сушеный чеснок, орегано, перец и тщательно перемешать. Выложить массу на противень, застеленный пергаментом, тонким слоем — около 7–8 мм. Запекать основу при 180°C 5–6 минут, пока она слегка не подрумянится. Достать основу, выложить сверху грибы, нарезанный помидор и натертый сыр. Вернуть в духовку и запекать еще 15 минут при 180°C до расплавления сыра.

По желанию можно добавить ветчину, курицу или бекон.

Как и с чем подавать

Кабачковую пиццу лучше есть сразу после приготовления. Она хорошо сочетается с легким салатом из свежих овощей или просто с зеленью.