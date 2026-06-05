Не только с укропом: рецепт молодого картофеля, который домашние просят готовить снова и снова (видео)

Молодой картофель — один из самых ожидаемых сезонных овощей, который ценят за нежную кожуру, сладковатый вкус и быстрое приготовление.

Чаще ее отваривают и подают со сливочным маслом и свежим укропом, но этот продукт прекрасно сочетается с более насыщенными ингредиентами. Сегодня мы предлагаем приготовить молодой картофель "по-королевски" — сытное блюдо с копченой грудинкой и сливочно-сырным соусом. Для наилучшего результата следует выбирать мелкий или средний картофель одинакового размера, качественный плавленый сыр без растительных жиров и копченую грудинку с выраженным ароматом дымка. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить картофель со сливками и беконом

Ингредиенты:

молодой картофель — 1 кг;

копченая грудинка или бекон – 300 г;

репчатый лук — 2 шт.;

сливки 15–20% – 200 мл;

плавленый сырок — 2 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

укроп или петрушка – 1 небольшой пучок;

соль – по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

паприка – 1 ч. л.;

сухие итальянские травы – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Тщательно помыть молодой картофель щеткой под проточной водой. Мелкие клубни оставить целиком, а большие разрезать пополам или на четыре части. Отварить картофель в подсоленной воде в течение 5-7 минут после закипания. Откинуть на дуршлаг и дать лишней влаге стечь. Нарезать копченую грудинку небольшими кусочками и обжарить на сухой сковороде до вытопления жира и появления легкой корочки. Добавить мелко нарезанный лук и готовить к золотистому цвету. Важно не пережарить лук, чтобы он не приобрел горьковатый привкус. Выложить на сковороду картофель и обжарить вместе с грудинкой 5–10 минут до образования румяной корочки. Натереть плавленые сырки на большой терке. Смешать их со сливками, измельченным чесноком, паприкой, сухими травами, солью и перцем. Влить сырный соус в картофель, аккуратно перемешать, накрыть крышкой и тушить 7–10 минут на слабом огне до полного расплавления сыра. Добавить часть измельченной зелени, перемешать и снять с огня. По желанию вместо плавленого сырка использовать хорошо плавящийся сливочный сыр или твердый сыр.

Как и с чем подавать

Молодой картофель "по-королевски" лучше подавать горячим, посыпав свежим укропом или петрушкой. Блюдо отлично сочетается со свежими овощами, салатом из редиса и огурцов, маринованными овощами или легкими овощными закусками. Для более насыщенного вкуса можно подать отдельно сметанный, чесночный или сырный соус. Также такой картофель станет удачным гарниром к запеченному мясу, курятине или колбаскам на гриле.

Молодой картофель "по-королевски" — простой способ превратить привычный сезонный овощ в полноценное и чрезвычайно аппетитное блюдо. Благодаря сочетанию копченой грудинки, нежного творожно-сливочного соуса и ароматной зелени она получается сытной, сочной и очень ароматной. Такой рецепт легко разнообразить любимыми специями или видами сыра, каждый раз получая новые оттенки вкуса. Именно поэтому у блюда есть все шансы стать одним из самых любимых в сезон молодого картофеля.