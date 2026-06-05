Идеальный перекус: домашний печеночный паштет с карамелизированным луком (видео)

Печень – это ценный субпродукт, широко используемый в кулинарии благодаря ее нежной текстуре и насыщенному вкусу.

Из нее готовят как простые блюда, так и сложные деликатесы, в частности, паштеты и печеночные котлеты, которые требуют правильного баланса ингредиентов для сохранения мягкости. В классических рецептах важно не пересушить печень и обязательно предварительно подготовить ее, ведь от этого зависит отсутствие горечи и нежная консистенция готового блюда. А сегодня мы предлагаем вариацию домашнего печеночного паштета с карамелизированным луком, где добавление яблок и сливок формирует деликатный вкусовой баланс и смягчает характерный привкус печени. Для лучшего результата следует выбирать свежую куриную печень без резкого запаха, а овощи и яблоки брать сочные и спелые, ведь качество ингредиентов оказывает непосредственное влияние на текстуру и вкус готового паштета. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zoshyt.receptiv".

Как приготовить печеночный паштет с карамелизированным луком

Ингредиенты:

куриная печень очищенная – 600 г;

лук репчатый — 1 большой;

морковь — 1 шт.;

яблоко кислое – 1 шт.;

чеснок — 3 зубца;

масло – 20 мл;

соль – по вкусу;

перец черный – по вкусу;

лавровый лист — 1-2 шт.;

перец душистый — 3-4 горошины;

масло сливочное — 60 г;

сливки — 30 мл;

молоко – для замачивания.

Способ приготовления:

Замочите куриную печень в холодном молоке на 2–3 часа для уменьшения горечи и улучшения текстуры. Очистить печень от пленок и прожилок, промыть и обсушить. Нарезать лук, морковь, яблоко и чеснок, выложить вместе с печенью на противень, застеленный пергаментом. Добавить масло, соль, перец, лавровый лист и душистый перец, после чего тщательно перемешать. Запекать при температуре 200 градусов примерно до 60 минут до полной готовности ингредиентов. Переложить запеченную массу в чашу блендера, добавить сливочное масло и сливки, после чего взбить до однородной и нежной консистенции. Переложить паштет в форму для подачи и охладить. Сверху выложить карамелизированный лук для дополнительной сладковатой нотки и аромата.

Как и с чем подавать

Паштет лучше всего подавать охлажденным на поджаренном ржаном или белом хлебе, гренках или хрустящих тостах. Для более яркого вкуса можно добавить маринованные огурцы, ягодные соусы или горчицу с медом, подчеркивающие нежность печеночной текстуры. Как вариант подачи подойдут свежие овощи, зелень, а также легкие салаты с кислинкой. Верх блюда можно украсить дополнительным карамелизированным луком или микрогрином для более ресторанной подачи. Паштет хорошо хранится в холодильнике и раскрывает вкус после нескольких часов настаивания. Это универсальное блюдо, подходящее как для ежедневного меню, так и для праздничной подачи.