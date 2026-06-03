Клубничный молочный коктейль со взбитыми сливками: как сделать его густым и кремовым
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Рецепт для жаркой погоды
Домашний клубничный коктейль выходит намного вкуснее кафешного. Перед приготовлением клубнику нужно заморозить, чтобы напиток получился густым и холодным, без лишней воды и пены.
Рецептом поделились на YouTube-канале Ich mische lecker.
Как приготовить клубничный коктейль
Ингредиенты
Для взбитых сливок:
- 200 мл сливок 33%
- 20 г сахарной пудры
Для коктейля (2 порции):
- 200 г клубники (свежей, затем замороженной)
- 240 мл молока
- 100 г ванильного мороженого (около 2 шариков)
- 30 мл сливок 33%
- 20 г сахара
Этапы приготовления
- Вымойте клубнику, разрежьте каждую ягоду пополам, переложите в пакет для заморозки и уберите в морозильник на 2–3 часа.
- Хорошо охлажденные сливки влейте в миску, добавьте сахарную пудру и взбивайте миксером до устойчивых пиков. Переложите в кондитерский мешок и уберите в холодильник до подачи.
- В чашу блендера положите замороженную клубнику, влейте молоко и сливки, добавьте мороженое и сахар.
- Взбивайте до однородной кремообразной консистенции около 1 минуты.
- Разлейте коктейль по стаканам.
- Украсьте взбитыми сливками из кондитерского мешка, сверху положите свежую клубнику.
Как и с чем подавать
Подавайте коктейль в высоких стаканах и широкой трубочкой сразу после приготовления. Он хорошо дополняет легкий летний завтрак или десертный стол. Можно подать его вместе с домашним печеньем или вафлями. Если готовите для детей, количество сахара можно уменьшить вдвое.