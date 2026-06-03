Клубничный молочный коктейль со взбитыми сливками: как сделать его густым и кремовым

Рецепт для жаркой погоды

Домашний клубничный коктейль выходит намного вкуснее кафешного. Перед приготовлением клубнику нужно заморозить, чтобы напиток получился густым и холодным, без лишней воды и пены.

Рецептом поделились на YouTube-канале Ich mische lecker.

Как приготовить клубничный коктейль

Ингредиенты

Для взбитых сливок:

200 мл сливок 33%

20 г сахарной пудры

Для коктейля (2 порции):

200 г клубники (свежей, затем замороженной)

240 мл молока

100 г ванильного мороженого (около 2 шариков)

30 мл сливок 33%

20 г сахара

Этапы приготовления

Вымойте клубнику, разрежьте каждую ягоду пополам, переложите в пакет для заморозки и уберите в морозильник на 2–3 часа. Хорошо охлажденные сливки влейте в миску, добавьте сахарную пудру и взбивайте миксером до устойчивых пиков. Переложите в кондитерский мешок и уберите в холодильник до подачи. В чашу блендера положите замороженную клубнику, влейте молоко и сливки, добавьте мороженое и сахар. Взбивайте до однородной кремообразной консистенции около 1 минуты. Разлейте коктейль по стаканам. Украсьте взбитыми сливками из кондитерского мешка, сверху положите свежую клубнику.

Как и с чем подавать

Подавайте коктейль в высоких стаканах и широкой трубочкой сразу после приготовления. Он хорошо дополняет легкий летний завтрак или десертный стол. Можно подать его вместе с домашним печеньем или вафлями. Если готовите для детей, количество сахара можно уменьшить вдвое.