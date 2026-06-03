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Клубничный молочный коктейль со взбитыми сливками: как сделать его густым и кремовым

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Клубничный коктейль
Клубничный коктейль. Фото Скриншот YouTube

Рецепт для жаркой погоды

Домашний клубничный коктейль выходит намного вкуснее кафешного. Перед приготовлением клубнику нужно заморозить, чтобы напиток получился густым и холодным, без лишней воды и пены.

Рецептом поделились на YouTube-канале Ich mische lecker.

Как приготовить клубничный коктейль

Ингредиенты

Для взбитых сливок:

  • 200 мл сливок 33%
  • 20 г сахарной пудры

Для коктейля (2 порции):

  • 200 г клубники (свежей, затем замороженной)
  • 240 мл молока
  • 100 г ванильного мороженого (около 2 шариков)
  • 30 мл сливок 33%
  • 20 г сахара

Этапы приготовления

  1. Вымойте клубнику, разрежьте каждую ягоду пополам, переложите в пакет для заморозки и уберите в морозильник на 2–3 часа.
  2. Хорошо охлажденные сливки влейте в миску, добавьте сахарную пудру и взбивайте миксером до устойчивых пиков. Переложите в кондитерский мешок и уберите в холодильник до подачи.
  3. В чашу блендера положите замороженную клубнику, влейте молоко и сливки, добавьте мороженое и сахар.
  4. Взбивайте до однородной кремообразной консистенции около 1 минуты.
  5. Разлейте коктейль по стаканам.
  6. Украсьте взбитыми сливками из кондитерского мешка, сверху положите свежую клубнику.

Как и с чем подавать

Подавайте коктейль в высоких стаканах и широкой трубочкой сразу после приготовления. Он хорошо дополняет легкий летний завтрак или десертный стол. Можно подать его вместе с домашним печеньем или вафлями. Если готовите для детей, количество сахара можно уменьшить вдвое.

Теги:
#Клубника #Напитки #Коктейль #Рецепты