Ніхто не повірить, що це звичайна капуста: рецепт соковитого пирога до чаю чи вечері "на швидку руку"

Змішайте капусту з кефіром, і отримаєте розкішну страву без зайвого клопоту

Якщо у вас у холодильнику залежалася капуста і ви не знаєте, що з неї приготувати — цей пиріг стане ідеальним рішенням. Тісто замішується швидко, начинка готується за кілька хвилин, а в результаті виходить м’який, соковитий пиріг, який добре смакує і теплим, і вже охолодженим.

Як приготувати швидкий пиріг з капусти, показала кулінарна блогерка yanni.cooking.

Інгредієнти:

Капуста — 400 г

Морква — 1 шт

Кефір — 150 мл

Яйця — 2 шт

Олія — 70 мл

Борошно — 280 г

Розпушувач — 1 ч. л.

Сіль, перець — за смаком

Сир — 100 г

Вершкове масло — невеликий шматочок

Приготування:

Капусту дрібно нашаткуйте, посоліть і добре помніть руками, щоб зробити її м’якою та соковитою. У мисці змішайте яйця з кефіром до однорідності. Додайте олію, перемішайте. Окремо змішайте борошно з розпушувачем, сіллю та перцем. З’єднайте сухі та рідкі інгредієнти, замісіть тісто. Додайте натерту моркву та підготовлену капусту, добре перемішайте. Форму для випікання змастіть вершковим маслом. Вилийте тісто у форму, зверху посипте натертим сиром. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці приблизно 35–40 хвилин до рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Подавати такий пиріг найкраще трохи теплим — тоді він максимально м’який, а сир всередині ще приємно тягнеться. Але й після охолодження він не втрачає смаку, тому його зручно брати із собою як перекус. Капустяний пиріг смачно їсти зі сметаною або натуральним йогуртом, можна додати трохи свіжої зелені зверху. Якщо хочеться більш ситного варіанту, подайте пиріг разом із легким овочевим салатом або бульйоном — вийде повноцінний обід чи вечеря. А ще він чудово поєднується з чаєм або навіть склянкою кефіру.