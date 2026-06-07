Стейки из капусты: блюдо, после которого об обычных голубцах даже не вспомнят (видео)

Капуста бывает белокочанной, краснокочанной, савойской, пекинской и брюссельской, и каждый ее вид подходит для разных блюд – от салатов до запеканок.

Особенно популярна запеченная брюссельская капуста, которая после термической обработки приобретает приятный ореховый привкус и хрустящей корочки. Сегодня предлагается не менее интересное блюдо – стейки из белокочанной капусты с сочным фаршем и творожной намазкой. Для приготовления следует выбирать плотную молодую капусту без поврежденных листьев, а фарш использовать с небольшим содержанием жира, чтобы начинка оставалась сочной; одна из распространенных ошибок — нарезать капусту слишком тонко, из-за чего она теряет форму при запекании. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna_zelenska".

Как приготовить стейки из капусты

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 1 небольшая головка;

фарш — 600 г;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

копченая паприка – 1 ч. л.;

лук репчатый или зеленый — 1 шт.;

масло – 1 ст. л.;

вода — 100 мл;

Для творожной намазки:

сыр твердый — 150 г;

майонез или сметана – 2 ст. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

Способ приготовления:

Натереть сыр на мелкой терке и смешать с майонезом или сметаной, горчицей в зернах и сушеным чесноком до однородной консистенции. Разрезать капусту на 4 большие части толщиной не менее 1-1,5 см, чтобы кусочки не потеряли форму во время запекания. Выложить капусту на противень, посолить, поперчить, посыпать сушеным чесноком и слегка сбрызнуть растительным маслом. Добавить в фарш соль, перец, сушеный чеснок, копченую паприку и мелко нарезанный лук, после чего тщательно перемешать. Распределить фарш равномерным слоем поверх каждого куска капусты и прижать руками. Влить на противень воду, накрыть капусту пергаментом или фольгой и запекать в разогретой до 180 °С духовке 55-65 минут до капусты. Снять фольгу или пергамент, выложить сверху сырную намазку и запекать еще 5–7 минут до легкого зарумянивания. Подать блюдо горячим сразу после приготовления.

Как и с чем подавать

Стейки из капусты можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнять картофельным пюре, булгуром или отварным рисом. Для свежести вкуса подойдет салат из сезонных овощей или маринованные огурцы. Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью, зеленым луком или добавить немного пармезана. Также хорошо нравятся разнообразные соусы на основе сметаны, йогурта или горчицы.

Стейки из капусты — это простое, сытное и оригинальное блюдо, сочетающее нежное овощное основание с сочной мясной начинкой. Рецепт легко адаптировать под свой вкус, используя различные виды фарша, специй или сыров для намазки. Благодаря запеканию капуста становится мягкой и ароматной, а сырная корочка делает блюдо еще более аппетитным.