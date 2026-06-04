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Овощное рагу с баклажаном и молодой картошкой: сытное блюдо без мяса за полчаса (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Рагу из молодых овощей
Рагу из молодых овощей. Фото Сгенерировано ИИ

Полноценный обед или ужин в одной кастрюле

Овощное рагу — одно из самых простых в приготовлении блюд, которое может заменить полноценный сытный обед или ужин. Летом, когда на рынке появляются молодые овощи, оно получается особенно вкусным. Молодой картофель не нужно чистить, баклажан мягкий и без горечи, капуста тушится быстро и остаётся чуть хрустящей.

Рецептом поделилась фудблогер vistovska_cooking в Instagram. Его легко адаптировать под свой вкус: набор овощей можно менять в зависимости от сезона и того, что есть в холодильнике.

Как приготовить овощное рагу

Ингредиенты

  • молодой картофель — 500 г
  • капуста — 1/2 небольшого кочана
  • лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • болгарский перец — 1 шт.
  • баклажан — 1 шт.
  • томатная паста — 2 ст. л.
  • любимая зелень — по вкусу
  • специи — по вкусу

Приготовление

  1. Лук, морковь и болгарский перец обжарить на растительном масле до мягкости.
  2. Добавить нарезанный картофель, специи и стакан воды. Тушить почти до готовности картофеля.
  3. Баклажан нарезать, посолить и оставить на 10 минут, затем промыть и обсушить.
  4. Когда картофель почти готов, добавить нашинкованную капусту, баклажан и томатную пасту.
  5. Тушить ещё 10–15 минут до готовности всех овощей.
  6. Готовое рагу посыпать зеленью.
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#Рецепты #Картофель #Капуста #Рагу