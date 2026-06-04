Овощное рагу с баклажаном и молодой картошкой: сытное блюдо без мяса за полчаса (видео)
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Полноценный обед или ужин в одной кастрюле
Овощное рагу — одно из самых простых в приготовлении блюд, которое может заменить полноценный сытный обед или ужин. Летом, когда на рынке появляются молодые овощи, оно получается особенно вкусным. Молодой картофель не нужно чистить, баклажан мягкий и без горечи, капуста тушится быстро и остаётся чуть хрустящей.
Рецептом поделилась фудблогер vistovska_cooking в Instagram. Его легко адаптировать под свой вкус: набор овощей можно менять в зависимости от сезона и того, что есть в холодильнике.
Как приготовить овощное рагу
Ингредиенты
- молодой картофель — 500 г
- капуста — 1/2 небольшого кочана
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- болгарский перец — 1 шт.
- баклажан — 1 шт.
- томатная паста — 2 ст. л.
- любимая зелень — по вкусу
- специи — по вкусу
Приготовление
- Лук, морковь и болгарский перец обжарить на растительном масле до мягкости.
- Добавить нарезанный картофель, специи и стакан воды. Тушить почти до готовности картофеля.
- Баклажан нарезать, посолить и оставить на 10 минут, затем промыть и обсушить.
- Когда картофель почти готов, добавить нашинкованную капусту, баклажан и томатную пасту.
- Тушить ещё 10–15 минут до готовности всех овощей.
- Готовое рагу посыпать зеленью.