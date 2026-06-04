Овощное рагу с баклажаном и молодой картошкой: сытное блюдо без мяса за полчаса (видео)

Полноценный обед или ужин в одной кастрюле

Овощное рагу — одно из самых простых в приготовлении блюд, которое может заменить полноценный сытный обед или ужин. Летом, когда на рынке появляются молодые овощи, оно получается особенно вкусным. Молодой картофель не нужно чистить, баклажан мягкий и без горечи, капуста тушится быстро и остаётся чуть хрустящей.

Рецептом поделилась фудблогер vistovska_cooking в Instagram. Его легко адаптировать под свой вкус: набор овощей можно менять в зависимости от сезона и того, что есть в холодильнике.

Как приготовить овощное рагу

Ингредиенты

молодой картофель — 500 г

капуста — 1/2 небольшого кочана

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

болгарский перец — 1 шт.

баклажан — 1 шт.

томатная паста — 2 ст. л.

любимая зелень — по вкусу

специи — по вкусу

Приготовление