Забудьте про пакетики из супермаркета: как сделать натуральный чай с ароматом земляники (видео)

Узнайте, как ферментировать листья земляники для роскошного домашнего чая

Вкусный чай с ароматом земляники можно приготовить самостоятельно и без использования покупных добавок. Для этого понадобятся только листья лесной земляники и немного времени. Секрет насыщенного вкуса — в ферментации: она убирает травяной привкус и раскрывает мягкий фруктовый аромат. В результате получается натуральный домашний чай с запахом, напоминающим земляничное варенье.

Как приготовить такой чай, показала в Instagram блогер semeniuk_family.

Как сделать земляничный чай

Листья лесной земляники не нужно мыть перед ферментацией. Достаточно аккуратно стряхнуть пыль и убрать испорченные листочки.

Для ферментации важно разрушить клеточную структуру листа, чтобы выделился сок. Самый быстрый способ — пропустить листья через мясорубку. Можно также скрутить их руками до появления сока, но это занимает гораздо больше времени.

Посуда для ферментации должна быть стеклянной или эмалированной. Металл может окислить сырье и испортить вкус. Температура в помещении во время ферментации должна быть около 20–25 градусов: слишком холодно — процесс не пойдет, слишком жарко — листья могут закиснуть неправильно. Готовность определяется по аромату: зеленый запах должен полностью уступить место фруктовому, почти джемовому.

Ингредиенты

листья лесной земляники — любое количество

Приготовление

Листья земляники очистить от пыли и мусора. Не мыть. Пропустить через мясорубку — это разрушит клетки и даст сок для ферментации. Сложить массу в стеклянную или эмалированную емкость. Накрыть влажным полотенцем, закрыть крышкой и оставить в тепле на 24 часа. После ферментации масса потемнеет и приобретет выраженный фруктовый аромат. Разложить ферментированную массу тонким слоем на противень и сушить в духовке при 50–60°C до полного высыхания — около 1–1,5 часа. Дверцу лучше держать слегка приоткрытой для выхода пара. Готовый чай хранить в стеклянной банке с крышкой.

Заваривать такой чай лучше при температуре воды около 80–85°C. На одну чашку достаточно одной чайной ложки сухого чая, настаивать 5–7 минут.

Такой чай можно также смешивать с мятой, мелиссой или сушеными ягодами.