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Многие брезгуют, а это настоящий деликатес: как вкусно приготовить куриные лапки

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Куриные лапки в азитском стиле
Куриные лапки в азитском стиле. Фото Коллаж "Телеграфа"

Куриные лапки ценятся за высокое содержание коллагена, что делает блюдо не только вкусным, но и полезным

Куриные лапки — один из тех продуктов, мимо которых многие проходят в магазине, не решаясь купить. Между тем в азиатской кухне они считаются настоящим деликатесом и обязательным элементом традиционных обедов. Это полноценное блюдо с насыщенным вкусом и уникальной текстурой. После правильной варки и маринования лапки становятся нежными, а после запекания они получаются с аппетитной корочкой.

Рецептом поделилась кулинарный блогер v.vanilinka в Instagram.

Как готовить куриные лапки

Перед варкой куриные лапки нужно хорошо промыть и обрезать когти. Лапки из супермаркета варятся быстро, домашние нужно варить до часа. Ориентируйтесь на мягкость, а не на таймер.

После варки лапки нужно обязательно обсушить — иначе маринад не ляжет как следует. Если устричного или рыбного соуса нет под рукой, блюдо все равно получится вкусным — просто чуть менее многослойным по вкусу. Мед в маринаде дает ту самую карамельную корочку при запекании, поэтому убирать его не стоит.

Ингредиенты

Для варки:

  • куриные лапки — 500 г
  • зеленый лук — несколько стеблей
  • свежий имбирь — небольшой кусочек
  • белое сухое вино — по желанию
  • соль — щепотка

Для маринада:

  • соевый соус — 3 ст. л.
  • рыбный соус — 1 ч. л.
  • устричный соус — 1 ч. л. (по желанию)
  • мед — 1 ч. л.
  • чеснок — 1 крупный зубчик (пропустить через пресс)
  • черный перец — по вкусу
  • копченая паприка — по вкусу
  • соль — щепотка

Для подачи:

  • кунжут
  • зеленый лук

Приготовление

  1. Куриные лапки хорошо промыть, зачистить и обрезать когти.
  2. Воду довести до кипения, добавить лапки, зеленый лук, имбирь, немного соли и вино. Варить лапки из супермаркета 15–20 минут, домашние — 40–60 минут или до мягкости.
  3. Откинуть на дуршлаг и хорошо обсушить.
  4. Смешать все ингредиенты для маринада, добавить к лапкам, перемешать и оставить на 20–30 минут.
  5. Выложить лапки в один слой в корзину мультипечи или на противень. Готовить при 180–185°C в течение 10–15 минут.
  6. Перевернуть, при желании смазать остатками маринада и готовить еще 5 минут при 190°C до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Готовые лапки выложить на тарелку, посыпать кунжутом и нарезанным зеленым луком. Можно сбрызнуть соком лайма или лимона. Куриные лапки обычно подают как закуску к пиву или как основное блюдо с отварным рисом.

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#Рецепты #Курица