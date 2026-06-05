Многие брезгуют, а это настоящий деликатес: как вкусно приготовить куриные лапки
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Куриные лапки ценятся за высокое содержание коллагена, что делает блюдо не только вкусным, но и полезным
Куриные лапки — один из тех продуктов, мимо которых многие проходят в магазине, не решаясь купить. Между тем в азиатской кухне они считаются настоящим деликатесом и обязательным элементом традиционных обедов. Это полноценное блюдо с насыщенным вкусом и уникальной текстурой. После правильной варки и маринования лапки становятся нежными, а после запекания они получаются с аппетитной корочкой.
Рецептом поделилась кулинарный блогер v.vanilinka в Instagram.
Как готовить куриные лапки
Перед варкой куриные лапки нужно хорошо промыть и обрезать когти. Лапки из супермаркета варятся быстро, домашние нужно варить до часа. Ориентируйтесь на мягкость, а не на таймер.
После варки лапки нужно обязательно обсушить — иначе маринад не ляжет как следует. Если устричного или рыбного соуса нет под рукой, блюдо все равно получится вкусным — просто чуть менее многослойным по вкусу. Мед в маринаде дает ту самую карамельную корочку при запекании, поэтому убирать его не стоит.
Ингредиенты
Для варки:
- куриные лапки — 500 г
- зеленый лук — несколько стеблей
- свежий имбирь — небольшой кусочек
- белое сухое вино — по желанию
- соль — щепотка
Для маринада:
- соевый соус — 3 ст. л.
- рыбный соус — 1 ч. л.
- устричный соус — 1 ч. л. (по желанию)
- мед — 1 ч. л.
- чеснок — 1 крупный зубчик (пропустить через пресс)
- черный перец — по вкусу
- копченая паприка — по вкусу
- соль — щепотка
Для подачи:
- кунжут
- зеленый лук
Приготовление
- Куриные лапки хорошо промыть, зачистить и обрезать когти.
- Воду довести до кипения, добавить лапки, зеленый лук, имбирь, немного соли и вино. Варить лапки из супермаркета 15–20 минут, домашние — 40–60 минут или до мягкости.
- Откинуть на дуршлаг и хорошо обсушить.
- Смешать все ингредиенты для маринада, добавить к лапкам, перемешать и оставить на 20–30 минут.
- Выложить лапки в один слой в корзину мультипечи или на противень. Готовить при 180–185°C в течение 10–15 минут.
- Перевернуть, при желании смазать остатками маринада и готовить еще 5 минут при 190°C до румяной корочки.
Как и с чем подавать
Готовые лапки выложить на тарелку, посыпать кунжутом и нарезанным зеленым луком. Можно сбрызнуть соком лайма или лимона. Куриные лапки обычно подают как закуску к пиву или как основное блюдо с отварным рисом.