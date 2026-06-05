Многие брезгуют, а это настоящий деликатес: как вкусно приготовить куриные лапки

Куриные лапки ценятся за высокое содержание коллагена, что делает блюдо не только вкусным, но и полезным

Куриные лапки — один из тех продуктов, мимо которых многие проходят в магазине, не решаясь купить. Между тем в азиатской кухне они считаются настоящим деликатесом и обязательным элементом традиционных обедов. Это полноценное блюдо с насыщенным вкусом и уникальной текстурой. После правильной варки и маринования лапки становятся нежными, а после запекания они получаются с аппетитной корочкой.

Рецептом поделилась кулинарный блогер v.vanilinka в Instagram.

Как готовить куриные лапки

Перед варкой куриные лапки нужно хорошо промыть и обрезать когти. Лапки из супермаркета варятся быстро, домашние нужно варить до часа. Ориентируйтесь на мягкость, а не на таймер.

После варки лапки нужно обязательно обсушить — иначе маринад не ляжет как следует. Если устричного или рыбного соуса нет под рукой, блюдо все равно получится вкусным — просто чуть менее многослойным по вкусу. Мед в маринаде дает ту самую карамельную корочку при запекании, поэтому убирать его не стоит.

Ингредиенты

Для варки:

куриные лапки — 500 г

зеленый лук — несколько стеблей

свежий имбирь — небольшой кусочек

белое сухое вино — по желанию

соль — щепотка

Для маринада:

соевый соус — 3 ст. л.

рыбный соус — 1 ч. л.

устричный соус — 1 ч. л. (по желанию)

мед — 1 ч. л.

чеснок — 1 крупный зубчик (пропустить через пресс)

черный перец — по вкусу

копченая паприка — по вкусу

соль — щепотка

Для подачи:

кунжут

зеленый лук

Приготовление

Куриные лапки хорошо промыть, зачистить и обрезать когти. Воду довести до кипения, добавить лапки, зеленый лук, имбирь, немного соли и вино. Варить лапки из супермаркета 15–20 минут, домашние — 40–60 минут или до мягкости. Откинуть на дуршлаг и хорошо обсушить. Смешать все ингредиенты для маринада, добавить к лапкам, перемешать и оставить на 20–30 минут. Выложить лапки в один слой в корзину мультипечи или на противень. Готовить при 180–185°C в течение 10–15 минут. Перевернуть, при желании смазать остатками маринада и готовить еще 5 минут при 190°C до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Готовые лапки выложить на тарелку, посыпать кунжутом и нарезанным зеленым луком. Можно сбрызнуть соком лайма или лимона. Куриные лапки обычно подают как закуску к пиву или как основное блюдо с отварным рисом.