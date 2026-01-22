Недооцінений делікатес: як смачно приготувати курячі шлунки

Цю страву можна готувати у будь-який час

Багато хто недооцінює субпродукти, вважаючи їх другорядними, хоча з них можна приготувати прості, бюджетні й водночас дуже смачні страви. Курячі шлунки — саме з цієї категорії. За правильного приготування вони виходять ніжними, ароматними та чудово вбирають спеції й маринади.

Пропонуємо приготувати курячі шлунки по-корейськи. Ця страва буде доречна як на щоденному столі, так і серед святкових закусок. Рецептом поділилися на порталі "Добрі новини".

Інгредієнти:

Курячі шлунки – 500 г

Цибуля ріпчаста – 2 великі штуки

Часник – 5 зубчиків

Соєвий соус – 2 ст. л.

Соняшникова олія – 100 мл

Оцет 6 % (яблучний або винний) – 30–35 мл

Цукор – 1 ч. л. без гірки

Кріп – 1 великий пучок

Сіль та чорний перець – за смаком

Мелений коріандр — дрібка

Якщо ви любите гострі закуски, додайте разом із часником пів чайної ложки пластівців червоного перцю чилі. Замість кропу в цьому рецепті можна додавати кінзу.

Спосіб приготування:

Шлунки ретельно промиваємо, видаляємо жовті плівки та зайвий жир. Воду в каструлі доводимо до кипіння й закладаємо шлунки саме в киплячу воду, щоб м’ясо залишилося смачним і соковитим. Після повторного закипання знімаємо піну. Через 30 хвилин після закипання солимо. Якщо зробити це раніше, шлунки будуть жорсткими. Варимо шлунки на невеликому вогні під кришкою приблизно 1,5 години. Вони мають стати зовсім м’якими, але не розвалюватися. Після варіння охолоджуємо шлунки прямо в бульоні, а потім нарізаємо тонкою соломкою. Цибулю ріжемо тонкими півкільцями. Часник пропускаємо через прес. Змішуємо шлунки з цибулею та соєвим соусом. Зверху на м'ясо з цибулею викладаємо гіркою часник, посічений кріп та (за бажанням) мелений коріандр. Рослинну олію розігріваємо на сковороді та виливаємо на часник із зеленню. Додаємо оцет та цукор. Все добре перемішуємо, накриваємо плівкою чи кришкою і відправляємо в холодильник на добу.

Завдяки насиченому маринаду та великій кількості цибулі курячі шлунки по-корейськи доповнять страви з нейтральним смаком: відварену картоплю, рис, фунчозу. Щоб зробити смак страви ще цікавішим, посипте її обсмаженим на сухій сковорідці кунжутом чи подрібненими волоськими горіхами.