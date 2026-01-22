Недооцінений делікатес: як смачно приготувати курячі шлунки
Цю страву можна готувати у будь-який час
Багато хто недооцінює субпродукти, вважаючи їх другорядними, хоча з них можна приготувати прості, бюджетні й водночас дуже смачні страви. Курячі шлунки — саме з цієї категорії. За правильного приготування вони виходять ніжними, ароматними та чудово вбирають спеції й маринади.
Пропонуємо приготувати курячі шлунки по-корейськи. Ця страва буде доречна як на щоденному столі, так і серед святкових закусок. Рецептом поділилися на порталі "Добрі новини".
Інгредієнти:
- Курячі шлунки – 500 г
- Цибуля ріпчаста – 2 великі штуки
- Часник – 5 зубчиків
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Соняшникова олія – 100 мл
- Оцет 6 % (яблучний або винний) – 30–35 мл
- Цукор – 1 ч. л. без гірки
- Кріп – 1 великий пучок
- Сіль та чорний перець – за смаком
- Мелений коріандр — дрібка
Якщо ви любите гострі закуски, додайте разом із часником пів чайної ложки пластівців червоного перцю чилі. Замість кропу в цьому рецепті можна додавати кінзу.
Спосіб приготування:
- Шлунки ретельно промиваємо, видаляємо жовті плівки та зайвий жир.
- Воду в каструлі доводимо до кипіння й закладаємо шлунки саме в киплячу воду, щоб м’ясо залишилося смачним і соковитим. Після повторного закипання знімаємо піну. Через 30 хвилин після закипання солимо. Якщо зробити це раніше, шлунки будуть жорсткими.
- Варимо шлунки на невеликому вогні під кришкою приблизно 1,5 години. Вони мають стати зовсім м’якими, але не розвалюватися.
- Після варіння охолоджуємо шлунки прямо в бульоні, а потім нарізаємо тонкою соломкою.
- Цибулю ріжемо тонкими півкільцями. Часник пропускаємо через прес. Змішуємо шлунки з цибулею та соєвим соусом.
- Зверху на м'ясо з цибулею викладаємо гіркою часник, посічений кріп та (за бажанням) мелений коріандр. Рослинну олію розігріваємо на сковороді та виливаємо на часник із зеленню.
- Додаємо оцет та цукор. Все добре перемішуємо, накриваємо плівкою чи кришкою і відправляємо в холодильник на добу.
Завдяки насиченому маринаду та великій кількості цибулі курячі шлунки по-корейськи доповнять страви з нейтральним смаком: відварену картоплю, рис, фунчозу. Щоб зробити смак страви ще цікавішим, посипте її обсмаженим на сухій сковорідці кунжутом чи подрібненими волоськими горіхами.