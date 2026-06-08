Как сделать плавленый сыр вкуснее магазинного: простой рецепт (видео)
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Плавленый сыр можно готовить с добавками на любой вкус
Приготовить плавленый сыр дома совсем несложно. Для этого нужны только простые и доступные продукты, немного времени — и результат превзойдёт все ожидания. Домашний сыр получается нежным, сливочным и натуральным. А ещё его можно разнообразить любимыми добавками: укропом, ветчиной или вялеными томатами.
Как приготовить плавленый сыр, показала в Instagram фудблогер lypovva_g.
Домашний плавленый сыр — пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- творог — 500 г
- яйца — 2 шт.
- сливочное масло — 100 г
- сода — 1 ч. л.
- соль — 1 ч. л.
- лимонная кислота — ⅓ ч. л.
- укроп, ветчина или вяленые томаты — по желанию
Приготовление:
- В кастрюле соедините творог, яйца, растопленное сливочное масло, соль, соду и лимонную кислоту.
- Пробейте всё блендером до однородной, гладкой массы без комочков.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите массу до кипения.
- После закипания варите ещё 5–7 минут, не переставая помешивать, чтобы масса не пригорела.
- Снимите кастрюлю с огня и ещё раз пробейте содержимое блендером — сыр станет ещё более нежным и однородным.
- По желанию добавьте мелко нарезанный укроп, кубики ветчины или вяленые томаты.
- Перелейте сыр в подходящую ёмкость и оставьте стабилизироваться при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник на 1–2 часа.
Готовый сыр прекрасно намазывается на хлеб, хранится в холодильнике до 5 дней и станет отличной альтернативой покупному продукту.