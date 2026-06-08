Как сделать плавленый сыр вкуснее магазинного: простой рецепт (видео)

Плавленый сыр можно готовить с добавками на любой вкус

Приготовить плавленый сыр дома совсем несложно. Для этого нужны только простые и доступные продукты, немного времени — и результат превзойдёт все ожидания. Домашний сыр получается нежным, сливочным и натуральным. А ещё его можно разнообразить любимыми добавками: укропом, ветчиной или вялеными томатами.

Как приготовить плавленый сыр, показала в Instagram фудблогер lypovva_g.

Домашний плавленый сыр — пошаговый рецепт

Ингредиенты:

творог — 500 г

яйца — 2 шт.

сливочное масло — 100 г

сода — 1 ч. л.

соль — 1 ч. л.

лимонная кислота — ⅓ ч. л.

укроп, ветчина или вяленые томаты — по желанию

Приготовление:

В кастрюле соедините творог, яйца, растопленное сливочное масло, соль, соду и лимонную кислоту. Пробейте всё блендером до однородной, гладкой массы без комочков. Поставьте кастрюлю на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите массу до кипения. После закипания варите ещё 5–7 минут, не переставая помешивать, чтобы масса не пригорела. Снимите кастрюлю с огня и ещё раз пробейте содержимое блендером — сыр станет ещё более нежным и однородным. По желанию добавьте мелко нарезанный укроп, кубики ветчины или вяленые томаты. Перелейте сыр в подходящую ёмкость и оставьте стабилизироваться при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник на 1–2 часа.

Готовый сыр прекрасно намазывается на хлеб, хранится в холодильнике до 5 дней и станет отличной альтернативой покупному продукту.