Как сделать идеальные глазированные сырки дома: начинка из клубники и хрустящая шоколадная глазурь (видео)

Готовится просто – получается вкусно

Творог – это базовый молочный продукт, который получают путем сквашивания молока и отделения сыворотки, и именно он является основой многих домашних десертов и выпечки, в частности сырников. Благодаря нежной текстуре и нейтральному вкусу, он легко сочетается как со сладкими, так и с нейтральными ингредиентами, что делает его универсальным в кулинарии.

Сегодня мы предлагаем вариацию популярного десерта — глазированные сырки с клубничной начинкой, которые по текстуре и вкусу могут конкурировать с магазинными аналогами, но имеют более выраженный натуральный вкус. Для удачной структуры важно выбирать хорошо отцеженный творог без лишней влаги, а сливочный сыр – высокого качества, ведь именно он отвечает за нежность массы. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "irina_kozachuk_".

Как приготовить глазированные сырки с клубникой

Ингредиенты:

творог – 400 г;

сливочный сыр – 200 г;

сливочное масло – 70 г;

сахарная пудра – 70 г;

ваниль – по вкусу;

сахарное печенье – 80 г;

Глазурь:

молочный шоколад – 250 г;

подсолнечное масло – 50 г;

Клубничная начинка:

клубника – 120 г;

лимонный сок – 1 ч. л.;

сахар – 1 ст. л.;

крахмал – 1 ч. л.;

вода – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

Подготовить клубничную начинку путем измельчения клубники и проваривания с сахаром и лимонным соком до легкого кипения. Растворить крахмал в воде, влить в клубничную массу и проварить 1–2 минуты до загущения, после чего охладить. Приготовить творожную массу смешиванием творога, сливочного сыра, масла, сахарной пудры и ванили к однородной консистенции с помощью блендера. При желании изменить пропорции сыров для более выраженного сырного вкуса и более плотной текстуры. Измельчить сахарное печенье и подготовить форму для формования сырков, выкладывая массу в силиконовые формы или формируя вручную с помощью пищевой пленки. Заморозить сформированные сырки в течение примерно 2 часов до стабильного состояния. Растопить молочный шоколад на слабом огне, добавить подсолнечное масло и тщательно перемешать до гладкой глазури. Нанизать замороженные сырки на шпажку, погрузить в глазурь и выложить на пергамент до полного застывания.

Как и с чем подавать

Глазированные сырочки лучше всего подавать охлажденными непосредственно после стабилизации шоколадной глазури, чтобы сохранить контраст текстур. Для подачи можно использовать свежие ягоды, мятую или легкую присыпку из сахарной пудры, подчеркивающую десертный характер блюда. Они хорошо сочетаются с кофе, какао или легкими ягодными соусами, а также могут подаваться как часть десертной тарелки с фруктами и печеньем.

Готовый десерт отличается нежной творожной текстурой, яркой клубничной начинкой и хрустящей шоколадной оболочкой, что делает его универсальным вариантом как для ежедневного приготовления, так и для праздничной подачи.