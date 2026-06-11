Морковь по-новому: простой рецепт намазки, которую захочется приготовить еще (видео)

Легко, быстро и очень вкусно

Намазки — один из самых удобных форматов еды. Они быстро готовятся, хорошо хранятся и подходят и к завтраку, и к перекусу, и на праздничный стол. При чем готовить их можно из самых простых и доступных продуктов. Яркий тому пример — закуска из моркови с творогом и йогуртом.

Рецептом поделились в кулинарном блоге в Instagram lanas_diet.

Для приготовления морковной намазки лучше брать некислый творог без лишней влаги. Если он будет слишком жидкий, намазка не будет держать форму. Морковь после натирания на терке стоит слегка отжать руками, чтобы убрать лишний сок. Соль добавляйте в самом конце и только после пробы. Фета обычно достаточно соленая, и часто дополнительная соль не нужна.

Ингредиенты

Морковь — 150 г (2 средние)

Творог — 120 г

Йогурт 3% — 120 г

Фета — 120 г

Чеснок — 3 зубчика

Петрушка — 10 г

Лимонный сок — 10 г

Мед — 1 ч. л.

Соль и черный перец — по вкусу

Приготовление

Творог, йогурт, фету и лимонный сок пробейте блендером до однородной кремовой текстуры. Морковь натрите на мелкой терке и слегка отожмите от лишнего сока. Добавьте к творожной массе измельченный чеснок, мелко нарезанную петрушку, мед, перец. Попробуйте на соль и добавьте ее при необходимости. Всыпьте морковь и хорошо перемешайте. Поставьте в холодильник минимум на 30 минут, лучше — на ночь.

Как и с чем подавать

Подавайте с поджаренными тостами, хлебцами или свежими овощами — морковными и огуречными палочками, сельдереем. Намазка хорошо подходит к завтраку или как легкая закуска к вину.