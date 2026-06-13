Запеченная цветная капуста с пармезаном: блюдо, которое готовят снова и снова (видео)

Цветная капуста – это универсальный овощ, у которого нежный вкус и отлично подходит для запекания, тушения или приготовления на пару.

Чаще всего ее запекают в духовке, ведь именно этот способ позволяет сохранить текстуру, легкую сладость и получить аппетитную золотистую корочку. Важно выбирать плотные, белые соцветия без темных пятен и признаков влаги – это гарантия свежести и правильного вкуса после приготовления. Сегодня мы предлагаем вариант запеченной цветной капусты в соусе из йогурта, томатной пасты и пармезана, который делает блюдо особенно нежным и ароматным.

При выборе ингредиентов следует обращать внимание на качество йогурта – он должен быть густым и натуральным, без лишних примесей, ведь именно он формирует основу соуса. Томатная паста должна быть концентрированной, с насыщенным вкусом, а оливковое масло – первого холодного отжима, чтобы добавить легкую фруктовую ноту. В рецепте можно заменить пармезан на грюер или твердый выдержанный сыр, если хочется более выраженного вкуса. Для более пряного варианта уместно добавить копченую паприку или щепотку чили. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olya_pins".

Как приготовить запеченную цветную капусту с пармезаном

Ингредиенты:

цветная капуста – 300 г;

густой йогурт – 3 ст. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

томатная паста – 1 ст. л.;

сушеный чеснок – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

тертый пармезан – 30–40 г;

Способ приготовления:

Разделить цветную капусту на небольшие соцветия и при необходимости промыть и обсушить. Смешать густой йогурт, оливковое масло, томатную пасту, соль и сушеный чеснок до однородного соуса. Добавить соус в цветную капусту и тщательно перемешать, чтобы каждое соцветие было равномерно покрыто. Выложить капусту в форму для запекания и готовить в духовке при 180°C в течение 20 минут. Достать блюдо, посыпать тертым пармезаном и запекать еще 5 минут до образования золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Цветную капусту лучше подавать горячей как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, рыбе или запеченной курице. Она хорошо сочетается со свежими зелеными салатами, легкими йогуртовыми или чесночными соусами. Для более яркой подачи можно добавить свежую зелень, семена кунжута или несколько капель оливкового масла перед подачей. Также блюдо прекрасно подходит с хрустящим хлебом или лавашем.

Эта запеченная цветная капуста – пример того, как простые ингредиенты могут превратиться в насыщенное и сбалансированное блюдо. Благодаря соусу и запеканию она получает нежную текстуру внутри и аппетитную корочку снаружи, что делает ее универсальным вариантом как для ежедневного меню, так и для легкого ужина.