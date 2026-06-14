Укр

Помидоры и персик в одной тарелке: летний салат, который поражает простотой

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат из помидоров и персиков
Салат из помидоров и персиков. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Готовится лего и быстро

Этот салат — классика американской летней кухни. В нем минимум ингредиентов, и готовится он на удивление легко. Вкус зависит от качества продуктов, поэтому стоит подходить к выбору внимательно. Обязательно выбирайте спелые помидоры и персики, а также свежий сыр.

Рецептом блюда поделились на кулинарном сайте food52.

Как приготовить салат из помидоров, персиков и сыра

Самое важное правило — никогда не держите помидоры в холодильнике. Холод разрушает их аромат и портит текстуру. Если купили заранее, оставьте их на столе при комнатной температуре.

Козий сыр лучше достать из холодильника примерно за 30 минут до подачи, чтобы он стал мягче и лучше раскрыл вкус. Если козьего сыра нет, подойдет брынза или мягкий сыр с нейтральным вкусом.

Персик должен быть спелым, но не перезрелым. Он должен содержать форму при нарезке. Если персиков нет, этот салат так же хорошо выходит с нектаринами.

Ингредиенты

  • 3 спелых помидора
  • 1 спелый персик
  • козьий сыр – по вкусу
  • небольшая горсть свежего тимьяна, базилика
  • 1 ст. л. лука-шалота, мелко нарезанного
  • оливковое масло первого холодного отжима и яблочный уксус поровну
  • соль и свежемолотый перец

Как приготовить

  1. Нарезать помидоры ломтиками и разложить на блюде. Персик очистить от кожуры и косточки, порезать тонкими ломтиками и разложить вокруг помидоров.
  2. Сверху раскрошить козий сыр. Посыпать промытой зеленью и мелко нарезанным луком-шалотом.
  3. В небольшой миске смешать оливковое масло и яблочный уксус в равных частях, хорошо посолить и поперчить. Полить заправкой салат.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Салаты #Персики