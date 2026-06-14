Помидоры и персик в одной тарелке: летний салат, который поражает простотой
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Готовится лего и быстро
Этот салат — классика американской летней кухни. В нем минимум ингредиентов, и готовится он на удивление легко. Вкус зависит от качества продуктов, поэтому стоит подходить к выбору внимательно. Обязательно выбирайте спелые помидоры и персики, а также свежий сыр.
Рецептом блюда поделились на кулинарном сайте food52.
Как приготовить салат из помидоров, персиков и сыра
Самое важное правило — никогда не держите помидоры в холодильнике. Холод разрушает их аромат и портит текстуру. Если купили заранее, оставьте их на столе при комнатной температуре.
Козий сыр лучше достать из холодильника примерно за 30 минут до подачи, чтобы он стал мягче и лучше раскрыл вкус. Если козьего сыра нет, подойдет брынза или мягкий сыр с нейтральным вкусом.
Персик должен быть спелым, но не перезрелым. Он должен содержать форму при нарезке. Если персиков нет, этот салат так же хорошо выходит с нектаринами.
Ингредиенты
- 3 спелых помидора
- 1 спелый персик
- козьий сыр – по вкусу
- небольшая горсть свежего тимьяна, базилика
- 1 ст. л. лука-шалота, мелко нарезанного
- оливковое масло первого холодного отжима и яблочный уксус поровну
- соль и свежемолотый перец
Как приготовить
- Нарезать помидоры ломтиками и разложить на блюде. Персик очистить от кожуры и косточки, порезать тонкими ломтиками и разложить вокруг помидоров.
- Сверху раскрошить козий сыр. Посыпать промытой зеленью и мелко нарезанным луком-шалотом.
- В небольшой миске смешать оливковое масло и яблочный уксус в равных частях, хорошо посолить и поперчить. Полить заправкой салат.