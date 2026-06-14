Помидоры и персик в одной тарелке: летний салат, который поражает простотой

Готовится лего и быстро

Этот салат — классика американской летней кухни. В нем минимум ингредиентов, и готовится он на удивление легко. Вкус зависит от качества продуктов, поэтому стоит подходить к выбору внимательно. Обязательно выбирайте спелые помидоры и персики, а также свежий сыр.

Рецептом блюда поделились на кулинарном сайте food52.

Как приготовить салат из помидоров, персиков и сыра

Самое важное правило — никогда не держите помидоры в холодильнике. Холод разрушает их аромат и портит текстуру. Если купили заранее, оставьте их на столе при комнатной температуре.

Козий сыр лучше достать из холодильника примерно за 30 минут до подачи, чтобы он стал мягче и лучше раскрыл вкус. Если козьего сыра нет, подойдет брынза или мягкий сыр с нейтральным вкусом.

Персик должен быть спелым, но не перезрелым. Он должен содержать форму при нарезке. Если персиков нет, этот салат так же хорошо выходит с нектаринами.

Ингредиенты

3 спелых помидора

1 спелый персик

козьий сыр – по вкусу

небольшая горсть свежего тимьяна, базилика

1 ст. л. лука-шалота, мелко нарезанного

оливковое масло первого холодного отжима и яблочный уксус поровну

соль и свежемолотый перец

Как приготовить