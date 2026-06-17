Вкусно как пломбир и торт одновременно: этот клубничный десерт без выпечки станет хитом лета (видео)

Вкусный и простой десерт

Сейчас продолжается сезон клубники, и кроме того, что эту ароматную ягоду можно есть свежей, из нее готовят десятки летних десертов — от варенья и пирогов до домашнего мороженого из трех ингредиентов. А сегодня мы предлагаем рецепт нежного клубничного десерта без выпечки, сочетающего сливочный крем, сочную ягодную начинку и хрустящую масляную крошку. Такой десерт особенно выручает в жаркие дни, когда не хочется включать духовку, но есть желание порадовать семью чем-нибудь вкусным. Для лучшего результата следует выбирать спелую, ароматную клубнику без повреждений, а сливочное масло использовать натуральное, с жирностью не менее 82%.

Ключевая особенность этого десерта – контраст текстур. Нежный заварной крем напоминает пломбир, клубничная прослойка добавляет приятной кислинки, а обжаренная крошка создает аппетитный хруст. Важно не перегреть крем после загустения, иначе он может потерять шелковистую структуру. По желанию белый шоколад можно заменить молочным, а часть клубники – малиной или вишнями для более насыщенного ягодного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lanas_diet".

Как приготовить клубничный десерт

Ингредиенты:

Для крошки:

мука – 250 г;

сливочное масло – 120 г;

сахар – 60 г;

соль – щепотка;

Для крема:

молоко – 300 мл;

сливки 30–33% – 200 мл;

кукурузный крахмал – 25 г;

ванильный сахар – 10 г;

яйца – 2 шт.;

сахар – 100–120 г;

белый шоколад – 80 г;

сливочное масло – 25 г;

Для клубничного слоя:

клубника – 400 г;

сахар – 2 ст. л.;

кукурузный крахмал – 1 ст. л. с горкой;

лимонный сок – из 1/2 лимона;

Способ приготовления:

Смешать муку, сахар, соль и холодное сливочное масло, перетереть руками до образования крошки. Обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета и полностью охладить. Соединить в кастрюле молоко, сливки, яйца, крахмал и сахар. Поставить на средний огонь и варить, постоянно помешивая венчиком, до загустения. Снять крем с огня, добавить ванильный сахар, белоснежный шоколад и сливочное масло. Перемешать до однородности и оставить горячим. Нарезать клубнику небольшими кусочками. Добавить сахар, крахмал и лимонный сок, после чего прогреть на небольшом огне до легкого загустения ягодного сиропа. Застлать форму пергаментом. Выложить слоями крошку, крем и клубничную начинку, повторяя слои до заполнения формы. Завершить десерт слоем крошки. Поставить в холодильник не менее 2 часов для стабилизации и охлаждения.

Как и с чем подавать

Подавать десерт хорошо охлажденным. Перед подачей его можно украсить свежей клубникой, мятой листочками, тертым белым шоколадом или миндальными хлопьями. Он отлично сочетается с чашкой кофе, зеленого чая, лимонада или прохладного ягодного напитка. Для праздничной подачи десерт можно разложить порционно в стаканы или креманки.

Этот клубничный десерт без выпечки станет настоящей находкой летнего меню. Простой набор продуктов, доступная технология приготовления и яркий ягодный вкус делает его одним из тех рецептов, к которым хочется возвращаться снова и снова в течение всего сезона клубники.