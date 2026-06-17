Вкусно как пломбир и торт одновременно: этот клубничный десерт без выпечки станет хитом лета (видео)
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Вкусный и простой десерт
Сейчас продолжается сезон клубники, и кроме того, что эту ароматную ягоду можно есть свежей, из нее готовят десятки летних десертов — от варенья и пирогов до домашнего мороженого из трех ингредиентов. А сегодня мы предлагаем рецепт нежного клубничного десерта без выпечки, сочетающего сливочный крем, сочную ягодную начинку и хрустящую масляную крошку. Такой десерт особенно выручает в жаркие дни, когда не хочется включать духовку, но есть желание порадовать семью чем-нибудь вкусным. Для лучшего результата следует выбирать спелую, ароматную клубнику без повреждений, а сливочное масло использовать натуральное, с жирностью не менее 82%.
Ключевая особенность этого десерта – контраст текстур. Нежный заварной крем напоминает пломбир, клубничная прослойка добавляет приятной кислинки, а обжаренная крошка создает аппетитный хруст. Важно не перегреть крем после загустения, иначе он может потерять шелковистую структуру. По желанию белый шоколад можно заменить молочным, а часть клубники – малиной или вишнями для более насыщенного ягодного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lanas_diet".
Как приготовить клубничный десерт
Ингредиенты:
Для крошки:
- мука – 250 г;
- сливочное масло – 120 г;
- сахар – 60 г;
- соль – щепотка;
Для крема:
- молоко – 300 мл;
- сливки 30–33% – 200 мл;
- кукурузный крахмал – 25 г;
- ванильный сахар – 10 г;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 100–120 г;
- белый шоколад – 80 г;
- сливочное масло – 25 г;
Для клубничного слоя:
- клубника – 400 г;
- сахар – 2 ст. л.;
- кукурузный крахмал – 1 ст. л. с горкой;
- лимонный сок – из 1/2 лимона;
Способ приготовления:
- Смешать муку, сахар, соль и холодное сливочное масло, перетереть руками до образования крошки. Обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета и полностью охладить.
- Соединить в кастрюле молоко, сливки, яйца, крахмал и сахар. Поставить на средний огонь и варить, постоянно помешивая венчиком, до загустения.
- Снять крем с огня, добавить ванильный сахар, белоснежный шоколад и сливочное масло. Перемешать до однородности и оставить горячим.
- Нарезать клубнику небольшими кусочками. Добавить сахар, крахмал и лимонный сок, после чего прогреть на небольшом огне до легкого загустения ягодного сиропа.
- Застлать форму пергаментом. Выложить слоями крошку, крем и клубничную начинку, повторяя слои до заполнения формы.
- Завершить десерт слоем крошки. Поставить в холодильник не менее 2 часов для стабилизации и охлаждения.
Как и с чем подавать
Подавать десерт хорошо охлажденным. Перед подачей его можно украсить свежей клубникой, мятой листочками, тертым белым шоколадом или миндальными хлопьями. Он отлично сочетается с чашкой кофе, зеленого чая, лимонада или прохладного ягодного напитка. Для праздничной подачи десерт можно разложить порционно в стаканы или креманки.
Этот клубничный десерт без выпечки станет настоящей находкой летнего меню. Простой набор продуктов, доступная технология приготовления и яркий ягодный вкус делает его одним из тех рецептов, к которым хочется возвращаться снова и снова в течение всего сезона клубники.