Еще одно клубничное объедение: как приготовить ягодное тирамису за 20 минут (видео)

Аппетитный и вкусный десерт

Сейчас сезон клубники, когда из нее готовят особенно нежные и ароматные десерты, в частности популярное клубничное мороженое. Сегодня мы предлагаем вариацию классики – клубничное тирамису за 20 минут без сложной термической обработки. Важно обращать внимание на качество ингредиентов: клубника должна быть спелой и плотной, маскарпоне – свежим и без лишней водянистости, а сливки – с жирностью не менее 33%, иначе крем может потерять стабильность; при необходимости маскарпоне можно частично заменить густым греческим йогуртом, а сладость регулировать сгущенкой или сахаром. Такой десерт является современной интерпретацией итальянского тирамису, где классический кофейный вкус заменен ягодной свежестью, что делает его более легким и сезонным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить клубничное тирамису

Ингредиенты:

печенье "савоярди" — 18 шт.;

клубника – 300 г;

сахар — 30 г;

сгущенка — 75–100 г;

лимонный сок – 1 ст. л.;

сливки 33% — 250 мл;

маскарпоне — 250 г;

свежая клубника – для украшения;

Способ приготовления:

Перебейте клубнику с сахаром и лимонным соком блендером до однородного пюре. Взбить сливки до загущения, добавить маскарпоне и продолжить взбивать до однородной кремовой массы, после чего ввести сгущенку и коротко перемешать до стабильности. Окунуть печенье "савоярди" в клубничное пюре на несколько секунд и выложить первый слой в форму. Выложить половину крема поверх слоя печенья и разровнять. Повторить слои с оставшимися печенью и кремом, завершить формирование десерта. Охладить в холодильнике несколько часов до стабилизации текстуры и подать.

Как и с чем подавать

Десерт подается хорошо охлажденным, в стаканах или порционной форме, чтобы сохранить четкие слои крема и пропитанного печенья. Верх можно украсить свежей клубникой, тонкими слайсами ягод или лёгким ягодным пюре для дополнительной кислинки. Для более внятного вкуса уместно добавить листья мяты или посыпать небольшим количеством тертого белого шоколада. Хорошо сочетается с кофе, легкими десертными винами или в завершение к летнему обеду с нейтральными основными блюдами.

Клубничное тирамису – это быстрый способ получить нежный десерт с выраженным ягодным вкусом и кремовой текстурой, который легко адаптируется под разные предпочтения и сезонные продукты.