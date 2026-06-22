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Нічна вівсянка: ідеальний варіант для тих, хто хоче смачний сніданок без ранкової метушні (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
"Нічна" вівсянка
"Нічна" вівсянка. Фото instagram.com

Вівсянка — це класична страва з вівсяних пластівців, яку зазвичай готують на молоці або воді до ніжної кремової текстури, часто доповнюючи фруктами, горіхами чи шоколадом.

Однією з найпопулярніших варіацій є поєднання з темним шоколадом і обсмаженими горіхами, що додає глибини смаку та приємної текстурної контрастності. Сьогодні ми пропонуємо варіант нічної вівсянки, де важливо правильно підібрати пластівці швидкого приготування без зайвих добавок, якісні какао-продукти або шоколад із високим вмістом какао, а також свіжі горіхи без гіркоти. Для більш ніжної текстури можна замінювати частину молока рослинними альтернативами, а горіхи — насінням або пастами, уникаючи надлишку рідини, щоб зберегти густу консистенцію. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати "нічну" вівсянку

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці — 40 г;
  • насіння чіа — 1 ст. л. (35 г);
  • молоко — 100 мл;
  • білий густий йогурт — 120 г;
  • банан — 40 г;
  • протеїн — 20 г;
  • шоколад — 20–30 г;
  • горіхи — 20 г;
  • джем — 30 г;

Спосіб приготування:

  1. Змішати у банці вівсяні пластівці та насіння чіа, додати молоко, йогурт і протеїн, ретельно перемішати до однорідної маси.
  2. Додати шматочки банана та акуратно перемішати для рівномірного розподілу інгредієнтів.
  3. Залишити суміш у холодильнику на ніч для набухання та формування густої текстури.
  4. Перекласти готову вівсянку шарами у склянку, додаючи джем, шоколад та горіхи для формування смакових акцентів.
  5. Подати охолодженою одразу після фінального складання.

Як і з чим подавати

Подавати нічну вівсянку найкраще охолодженою у склянках або банках, щоб зберегти шари та текстуру. Зверху можна додати тертий шоколад, подрібнені горіхи, свіжі ягоди або ложку арахісової чи мигдалевої пасти для більш насиченого смаку. Добре поєднується з кавою, йогуртом або як поживний сніданок перед активним днем. Для варіацій подачі можна зробити кілька шарів із фруктовим пюре або джемом без цукру, що додасть кисло-солодкий баланс.

Нічна вівсянка — це зручний спосіб отримати поживний, збалансований сніданок без ранкових витрат часу, який легко адаптується під різні смаки та харчові вподобання.

Теги:
#Йогурт #Вівсянка #Готуємо вдома