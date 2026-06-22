Нічна вівсянка: ідеальний варіант для тих, хто хоче смачний сніданок без ранкової метушні (відео)

Вівсянка — це класична страва з вівсяних пластівців, яку зазвичай готують на молоці або воді до ніжної кремової текстури, часто доповнюючи фруктами, горіхами чи шоколадом.

Однією з найпопулярніших варіацій є поєднання з темним шоколадом і обсмаженими горіхами, що додає глибини смаку та приємної текстурної контрастності. Сьогодні ми пропонуємо варіант нічної вівсянки, де важливо правильно підібрати пластівці швидкого приготування без зайвих добавок, якісні какао-продукти або шоколад із високим вмістом какао, а також свіжі горіхи без гіркоти. Для більш ніжної текстури можна замінювати частину молока рослинними альтернативами, а горіхи — насінням або пастами, уникаючи надлишку рідини, щоб зберегти густу консистенцію. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати "нічну" вівсянку

Інгредієнти:

вівсяні пластівці — 40 г;

насіння чіа — 1 ст. л. (35 г);

молоко — 100 мл;

білий густий йогурт — 120 г;

банан — 40 г;

протеїн — 20 г;

шоколад — 20–30 г;

горіхи — 20 г;

джем — 30 г;

Спосіб приготування:

Змішати у банці вівсяні пластівці та насіння чіа, додати молоко, йогурт і протеїн, ретельно перемішати до однорідної маси. Додати шматочки банана та акуратно перемішати для рівномірного розподілу інгредієнтів. Залишити суміш у холодильнику на ніч для набухання та формування густої текстури. Перекласти готову вівсянку шарами у склянку, додаючи джем, шоколад та горіхи для формування смакових акцентів. Подати охолодженою одразу після фінального складання.

Як і з чим подавати

Подавати нічну вівсянку найкраще охолодженою у склянках або банках, щоб зберегти шари та текстуру. Зверху можна додати тертий шоколад, подрібнені горіхи, свіжі ягоди або ложку арахісової чи мигдалевої пасти для більш насиченого смаку. Добре поєднується з кавою, йогуртом або як поживний сніданок перед активним днем. Для варіацій подачі можна зробити кілька шарів із фруктовим пюре або джемом без цукру, що додасть кисло-солодкий баланс.

Нічна вівсянка — це зручний спосіб отримати поживний, збалансований сніданок без ранкових витрат часу, який легко адаптується під різні смаки та харчові вподобання.