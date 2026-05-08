Забудьте про кашу: приготуйте вівсянку, яка смакує як десерт (відео)
Вівсянка — це крупа з оброблених вівсяних зерен, яку зазвичай варять або запікають до ніжної, кремової або щільної текстури залежно від способу приготування.
Особливо цікаво вона розкривається в поєднанні з карамелізованими яблуками, коли природна солодкість фруктів підсилює смак і робить страву більш ароматною. А сьогодні пропонується запечена вівсянка з яблуками та шоколадом — варіант, що поєднує десертну текстуру брауні з користю повноцінного сніданку. Для найкращого результату важливо обирати вівсяні пластівці середнього або великого помелу, стиглі, але щільні яблука (типу гренні сміт або фуджі), а також якісний какао без зайвої гіркоти, адже саме інгредієнти формують баланс смаку і текстури. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olya_pins".
Як приготувати вівсянку з шоколадом
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці — 150 г;
- молоко — 200 мл;
- яйця — 2 шт.;
- яблука — 2 шт.;
- какао — 20 г;
- цукор або підсолоджувач — 30 г;
- розпушувач — ½ ч. л.;
- горіхи — 30 г;
- шоколад — 40 г;
- масло вершкове — 10 г;
- кориця — ½ ч. л.
Спосіб приготування:
- Замочити вівсяні пластівці в молоці та залишити на 5–10 хвилин для набухання.
- Нарізати яблука кубиками та злегка обсмажити на вершковому маслі до м’якої карамелізації, за бажанням додати дрібку кориці.
- Збити яйця з цукром або підсолоджувачем до однорідності.
- Додати какао, розпушувач і перемішати до гладкої маси без грудочок.
- Ввести набухлу вівсянку та карамелізовані яблука, акуратно перемішати.
- Перекласти масу у форму для запікання, зверху посипати горіхами.
- Випікати при 180°C приблизно 45–50 хвилин до стабільної текстури та рум’яної скоринки.
- Полити розтопленим шоколадом перед подачею.
Як і з чим подавати
Запечену вівсянку найкраще подавати теплою, коли шоколад злегка м’який, а текстура залишається ніжною всередині. Страву можна прикрасити скибочками свіжого яблука, подрібненими горіхами або легким посипанням какао. Вона добре поєднується з грецьким йогуртом, рослинними вершками або ложкою арахісової пасти, яка додає глибини смаку. Також можливі варіації подачі з медом, карамельним соусом або ягодами, що створюють більш свіжий акцент.
Запечена вівсянка з яблуками та шоколадом — це універсальний сніданок, який поєднує користь, ситність і десертний характер. Завдяки простим інгредієнтам і гнучкості рецепта її легко адаптувати під власні смаки, створюючи як більш легкі, так і насичені варіанти.