Забудьте про кашу: приготуйте вівсянку, яка смакує як десерт (відео)

Вівсянка — це крупа з оброблених вівсяних зерен, яку зазвичай варять або запікають до ніжної, кремової або щільної текстури залежно від способу приготування.

Особливо цікаво вона розкривається в поєднанні з карамелізованими яблуками, коли природна солодкість фруктів підсилює смак і робить страву більш ароматною. А сьогодні пропонується запечена вівсянка з яблуками та шоколадом — варіант, що поєднує десертну текстуру брауні з користю повноцінного сніданку. Для найкращого результату важливо обирати вівсяні пластівці середнього або великого помелу, стиглі, але щільні яблука (типу гренні сміт або фуджі), а також якісний какао без зайвої гіркоти, адже саме інгредієнти формують баланс смаку і текстури. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olya_pins".

Як приготувати вівсянку з шоколадом

Інгредієнти:

вівсяні пластівці — 150 г;

молоко — 200 мл;

яйця — 2 шт.;

яблука — 2 шт.;

какао — 20 г;

цукор або підсолоджувач — 30 г;

розпушувач — ½ ч. л.;

горіхи — 30 г;

шоколад — 40 г;

масло вершкове — 10 г;

кориця — ½ ч. л.

Спосіб приготування:

Замочити вівсяні пластівці в молоці та залишити на 5–10 хвилин для набухання. Нарізати яблука кубиками та злегка обсмажити на вершковому маслі до м’якої карамелізації, за бажанням додати дрібку кориці. Збити яйця з цукром або підсолоджувачем до однорідності. Додати какао, розпушувач і перемішати до гладкої маси без грудочок. Ввести набухлу вівсянку та карамелізовані яблука, акуратно перемішати. Перекласти масу у форму для запікання, зверху посипати горіхами. Випікати при 180°C приблизно 45–50 хвилин до стабільної текстури та рум’яної скоринки. Полити розтопленим шоколадом перед подачею.

Як і з чим подавати

Запечену вівсянку найкраще подавати теплою, коли шоколад злегка м’який, а текстура залишається ніжною всередині. Страву можна прикрасити скибочками свіжого яблука, подрібненими горіхами або легким посипанням какао. Вона добре поєднується з грецьким йогуртом, рослинними вершками або ложкою арахісової пасти, яка додає глибини смаку. Також можливі варіації подачі з медом, карамельним соусом або ягодами, що створюють більш свіжий акцент.

Запечена вівсянка з яблуками та шоколадом — це універсальний сніданок, який поєднує користь, ситність і десертний характер. Завдяки простим інгредієнтам і гнучкості рецепта її легко адаптувати під власні смаки, створюючи як більш легкі, так і насичені варіанти.