Теплий салат із куркою та сиром брі: страва, яка замінить повноцінну вечерю

Простий рецепт ситної страви з пікантною заправкою

Теплі салати хороші тим, що об'єднують у собі ситість повноцінної страви та легкість овочевої закуски. Соковита курка, обсмажені гриби та ніжний сир брі у поєднанні з пікантною заправкою роблять цей салат не просто гарніром, а самостійною вечерею, яка не залишить відчуття голоду.

Рецепт такого салату показала користувач Instagram haidukova_recipes. Вона зазначила, що секрет смаку в якісному сирі бри, який додає страві кремової текстури та м’якого вершкового присмаку.

Щоб салат вийшов дійсно смачним, курку варто заздалегідь замаринувати в спеціях — це займе всього кілька хвилин, але помітно покращить смак готової страви. Гриби та перець краще обсмажувати до повної готовності на середньому вогні, щоб вони залишалися соковитими всередині та злегка золотистими зовні. Сир брі потрібно додавати наприкінці, щоб він не встиг розтанути від тепла інших інгредієнтів і зберіг свою текстуру.

Інгредієнти:

сир брі

куряче філе

печериці

болгарський перець

улюблена зелень

кунжут

сіль, спеції

Для заправки:

оливкова олія — 2 ст. л.

соєвий соус — 2 ст. л.

гірчиця у зернах — 1 ч. л.

Приготування:

Куряче філе замаринувати в спеціях. Підійдуть паприка, італійські трави та сіль. Обсмажити курку на олії до золотистої скоринки. Болгарський перець та печериці нарізати й обсмажити на окремій пательні до готовності. На тарілку викласти свіжу зелень. Зверху розкласти теплу курку та обсмажені овочі. Сир брі нарізати невеликими шматочками і викласти поверх салату. Змішати оливкову олію, соєвий соус і гірчицю в зернах. Полити салат заправкою і посипати кунжутом.

Як подавати

Цей салат подається одразу після приготування, поки курка та овочі ще теплі — саме в цьому стані сир брі починає злегка підтавати, розкриваючи весь свій смак. Страва гарно виглядає на великій пласкій тарілці й підходить як для буденної вечері, так і для подачі гостям як легка, але ситна закуска.