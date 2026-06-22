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Ночная овсянка: идеальный вариант для тех, кто хочет вкусный завтрак без утренней суеты (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
"Ночная" овсянка
"Ночная" овсянка. Фото instagram.com

Овсянка – это классическое блюдо из овсяных хлопьев, которое обычно готовят на молоке или воде к нежной кремовой текстуре, часто дополняя фруктами, орехами или шоколадом.

Одной из популярнейших вариаций является сочетание с темным шоколадом и обжаренными орехами, что придает глубине вкуса и приятной текстурной контрастности. Сегодня мы предлагаем вариант ночной овсянки, где важно правильно подобрать хлопья быстрого приготовления без лишних добавок, качественные какао-продукты или шоколад с высоким содержанием какао, а также свежие орехи без горечи. Для более нежной текстуры можно заменять часть молока растительными альтернативами, а орехи – семенами или пастами, избегая избытка жидкости, чтобы сохранить густую консистенцию. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить "ночную" овсянку

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 40 г;
  • семена чиа – 1 ст. л. (35 ч);
  • молоко – 100 мл;
  • белый густой йогурт – 120 г;
  • банан — 40 г;
  • протеин – 20 г;
  • шоколад — 20-30 г;
  • орехи — 20 г;
  • джем — 30 г;

Способ приготовления:

  1. Смешать в банке овсяные хлопья и семена чиа, добавить молоко, йогурт и протеин, тщательно перемешать до однородной массы.
  2. Добавьте кусочки банана и аккуратно перемешайте для равномерного распределения ингредиентов.
  3. Оставить смесь в холодильнике на ночь для набухания и формовки густой текстуры.
  4. Переложить готовую овсянку слоями в стакан, добавляя джем, шоколад и орехи для формирования вкусовых акцентов.
  5. Подать охлажденной.

Как и с чем подавать

Подавать ночную овсянку лучше охлажденной в стаканах или банках, чтобы сохранить слои и текстуру. Сверху можно добавить тертый шоколад, размельченные орехи, свежие ягоды или ложку арахисовой или миндальной пасты для более насыщенного вкуса. Хорошо сочетается с кофе, йогуртом или питательным завтраком перед активным днем. Для вариаций подачи можно сделать несколько слоев с фруктовым пюре или джемом без сахара, что придаст кисло-сладкий баланс.

Ночная овсянка – это удобный способ получить питательный, сбалансированный завтрак без утренних затрат времени, легко адаптируемый под разные вкусы и пищевые предпочтения.

Теги:
#Йогурт #Овсянка #Готовим дома