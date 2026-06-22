Ночная овсянка: идеальный вариант для тех, кто хочет вкусный завтрак без утренней суеты (видео)

Овсянка – это классическое блюдо из овсяных хлопьев, которое обычно готовят на молоке или воде к нежной кремовой текстуре, часто дополняя фруктами, орехами или шоколадом.

Одной из популярнейших вариаций является сочетание с темным шоколадом и обжаренными орехами, что придает глубине вкуса и приятной текстурной контрастности. Сегодня мы предлагаем вариант ночной овсянки, где важно правильно подобрать хлопья быстрого приготовления без лишних добавок, качественные какао-продукты или шоколад с высоким содержанием какао, а также свежие орехи без горечи. Для более нежной текстуры можно заменять часть молока растительными альтернативами, а орехи – семенами или пастами, избегая избытка жидкости, чтобы сохранить густую консистенцию. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить "ночную" овсянку

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 40 г;

семена чиа – 1 ст. л. (35 ч);

молоко – 100 мл;

белый густой йогурт – 120 г;

банан — 40 г;

протеин – 20 г;

шоколад — 20-30 г;

орехи — 20 г;

джем — 30 г;

Способ приготовления:

Смешать в банке овсяные хлопья и семена чиа, добавить молоко, йогурт и протеин, тщательно перемешать до однородной массы. Добавьте кусочки банана и аккуратно перемешайте для равномерного распределения ингредиентов. Оставить смесь в холодильнике на ночь для набухания и формовки густой текстуры. Переложить готовую овсянку слоями в стакан, добавляя джем, шоколад и орехи для формирования вкусовых акцентов. Подать охлажденной.

Как и с чем подавать

Подавать ночную овсянку лучше охлажденной в стаканах или банках, чтобы сохранить слои и текстуру. Сверху можно добавить тертый шоколад, размельченные орехи, свежие ягоды или ложку арахисовой или миндальной пасты для более насыщенного вкуса. Хорошо сочетается с кофе, йогуртом или питательным завтраком перед активным днем. Для вариаций подачи можно сделать несколько слоев с фруктовым пюре или джемом без сахара, что придаст кисло-сладкий баланс.

Ночная овсянка – это удобный способ получить питательный, сбалансированный завтрак без утренних затрат времени, легко адаптируемый под разные вкусы и пищевые предпочтения.