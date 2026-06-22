Ночная овсянка: идеальный вариант для тех, кто хочет вкусный завтрак без утренней суеты (видео)
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Овсянка – это классическое блюдо из овсяных хлопьев, которое обычно готовят на молоке или воде к нежной кремовой текстуре, часто дополняя фруктами, орехами или шоколадом.
Одной из популярнейших вариаций является сочетание с темным шоколадом и обжаренными орехами, что придает глубине вкуса и приятной текстурной контрастности. Сегодня мы предлагаем вариант ночной овсянки, где важно правильно подобрать хлопья быстрого приготовления без лишних добавок, качественные какао-продукты или шоколад с высоким содержанием какао, а также свежие орехи без горечи. Для более нежной текстуры можно заменять часть молока растительными альтернативами, а орехи – семенами или пастами, избегая избытка жидкости, чтобы сохранить густую консистенцию. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".
Как приготовить "ночную" овсянку
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 40 г;
- семена чиа – 1 ст. л. (35 ч);
- молоко – 100 мл;
- белый густой йогурт – 120 г;
- банан — 40 г;
- протеин – 20 г;
- шоколад — 20-30 г;
- орехи — 20 г;
- джем — 30 г;
Способ приготовления:
- Смешать в банке овсяные хлопья и семена чиа, добавить молоко, йогурт и протеин, тщательно перемешать до однородной массы.
- Добавьте кусочки банана и аккуратно перемешайте для равномерного распределения ингредиентов.
- Оставить смесь в холодильнике на ночь для набухания и формовки густой текстуры.
- Переложить готовую овсянку слоями в стакан, добавляя джем, шоколад и орехи для формирования вкусовых акцентов.
- Подать охлажденной.
Как и с чем подавать
Подавать ночную овсянку лучше охлажденной в стаканах или банках, чтобы сохранить слои и текстуру. Сверху можно добавить тертый шоколад, размельченные орехи, свежие ягоды или ложку арахисовой или миндальной пасты для более насыщенного вкуса. Хорошо сочетается с кофе, йогуртом или питательным завтраком перед активным днем. Для вариаций подачи можно сделать несколько слоев с фруктовым пюре или джемом без сахара, что придаст кисло-сладкий баланс.
Ночная овсянка – это удобный способ получить питательный, сбалансированный завтрак без утренних затрат времени, легко адаптируемый под разные вкусы и пищевые предпочтения.