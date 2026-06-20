Домашній полуничний пиріг: соковита начинка і розсипчасте тісто (відео)

Полуниця — це одна з найулюбленіших літніх ягід, яка вирізняється ніжним ароматом і солодким смаком.

З неї готують варення, десерти, смузі та популярне полуничне морозиво, яке особливо цінують у спекотний сезон. Сьогодні ми пропонуємо приготувати домашній полуничний пиріг із хрусткою крихтою — просту, але ефектну випічку, яка поєднує ніжне тісто та соковиту ягідну начинку. Для найкращого результату варто обирати стиглу, але щільну полуницю без ознак перезрілості, адже надто м’які ягоди можуть дати зайвий сік і зробити тісто вологим. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати пиріг з полуницею

Інгредієнти:

вершкове масло (м’яке) — 100 г;

цукор — 100 г;

ваніль — за смаком;

кориця — за смаком;

яйця — 2 шт.;

молоко — 70 мл;

борошно — 200 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

полуниця — 250–300 г;

крохмаль — 1 ст. л.;

Для посипки:

вершкове масло — 20 г;

борошно — 20 г;

цукор — 15 г;

Спосіб приготування:

Збити м’яке вершкове масло з цукром, ваніллю та корицею до однорідної пухкої маси. Додати яйця та молоко, ретельно перемішати до гладкої консистенції. Ввести борошно з розпушувачем і замісити однорідне тісто, після чого викласти його у форму для випікання. Полуницю змішати з крохмалем і за потреби додати трохи цукру для балансу смаку, після чого викласти поверх тіста. Для крихти перетерти м’яке вершкове масло з борошном і цукром до стану крихти та рівномірно посипати пиріг. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 45–50 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Полуничний пиріг найкраще смакує злегка охолодженим, коли начинка стабілізується, а текстура стає більш щільною. Його можна подавати як самостійний десерт або доповнювати кулькою ванільного морозива, збитими вершками чи ложкою густого йогурту. Для більш виразного смаку пиріг можна посипати цукровою пудрою або додати кілька свіжих ягід зверху перед подачею. Добре поєднується з легкими літніми напоями — лимонадом, холодною кавою або трав’яним чаєм.

Полуничний пиріг із крихтою — це універсальна домашня випічка, яка поєднує простоту приготування та насичений ягідний смак, тому легко стане улюбленим десертом у сезон полуниці.