Легкий и сочный "Дамский" салат: идеальная закуска на каждый день и праздник

Эта закуска готовится буквально за 10 минут. Ничего варить не нужно

Иногда самые простые салаты оказываются самыми вкусными. Крабовые палочки, зернистый сыр, свежие помидоры и майонез с чесноком — из этого набора получается закуска, которую одинаково уместно подать и на обычный ужин, и на праздничный стол.

Этим рецептом поделилась фудблогер inna_pro.food в своем Instagram.

Ингредиенты

крабовые палочки — 1 упаковка

зернистый сыр (творожный, коттедж) — 1 упаковка

помидоры — 2–3 шт.

майонез — 3–4 ст. л.

чеснок — 1–2 зубчика

укроп — небольшой пучок

Приготовление

Крабовые палочки нарежьте мелкими кусочками и выложите первым слоем на тарелку или в форму. Смешайте майонез с мелко нарезанным или пропущенным через пресс чесноком. Смажьте первый слой этой смесью. Посыпьте мелко нарезанным укропом. Выложите слой зернистого творога и снова смажьте чесночным майонезом. Сверху распределите мелко нарезанные помидоры.

Как подавать

Салат можно подавать сразу после приготовления или дать ему настояться в холодильнике 15–20 минут. Подавайте в порционных пиалах или как общее блюдо на стол.