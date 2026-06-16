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Легкий и сочный "Дамский" салат: идеальная закуска на каждый день и праздник

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Салат из крабовых палочек
Салат из крабовых палочек. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Эта закуска готовится буквально за 10 минут. Ничего варить не нужно

Иногда самые простые салаты оказываются самыми вкусными. Крабовые палочки, зернистый сыр, свежие помидоры и майонез с чесноком — из этого набора получается закуска, которую одинаково уместно подать и на обычный ужин, и на праздничный стол.

Этим рецептом поделилась фудблогер inna_pro.food в своем Instagram.

Ингредиенты

  • крабовые палочки — 1 упаковка
  • зернистый сыр (творожный, коттедж) — 1 упаковка
  • помидоры — 2–3 шт.
  • майонез — 3–4 ст. л.
  • чеснок — 1–2 зубчика
  • укроп — небольшой пучок

Приготовление

  1. Крабовые палочки нарежьте мелкими кусочками и выложите первым слоем на тарелку или в форму.
  2. Смешайте майонез с мелко нарезанным или пропущенным через пресс чесноком. Смажьте первый слой этой смесью.
  3. Посыпьте мелко нарезанным укропом.
  4. Выложите слой зернистого творога и снова смажьте чесночным майонезом.
  5. Сверху распределите мелко нарезанные помидоры.

Как подавать

Салат можно подавать сразу после приготовления или дать ему настояться в холодильнике 15–20 минут. Подавайте в порционных пиалах или как общее блюдо на стол.

Теги:
#Помидоры #Рецепты #Салат #Закуска #Крабовые палочки