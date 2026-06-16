Легкий и сочный "Дамский" салат: идеальная закуска на каждый день и праздник
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Эта закуска готовится буквально за 10 минут. Ничего варить не нужно
Иногда самые простые салаты оказываются самыми вкусными. Крабовые палочки, зернистый сыр, свежие помидоры и майонез с чесноком — из этого набора получается закуска, которую одинаково уместно подать и на обычный ужин, и на праздничный стол.
Этим рецептом поделилась фудблогер inna_pro.food в своем Instagram.
Ингредиенты
- крабовые палочки — 1 упаковка
- зернистый сыр (творожный, коттедж) — 1 упаковка
- помидоры — 2–3 шт.
- майонез — 3–4 ст. л.
- чеснок — 1–2 зубчика
- укроп — небольшой пучок
Приготовление
- Крабовые палочки нарежьте мелкими кусочками и выложите первым слоем на тарелку или в форму.
- Смешайте майонез с мелко нарезанным или пропущенным через пресс чесноком. Смажьте первый слой этой смесью.
- Посыпьте мелко нарезанным укропом.
- Выложите слой зернистого творога и снова смажьте чесночным майонезом.
- Сверху распределите мелко нарезанные помидоры.
Как подавать
Салат можно подавать сразу после приготовления или дать ему настояться в холодильнике 15–20 минут. Подавайте в порционных пиалах или как общее блюдо на стол.