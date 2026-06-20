Теплый салат с курицей и сыром бри: блюдо, которое заменит полноценный ужин

Простой рецепт сытного блюда с пикантной заправкой

Теплые салаты хороши тем, что объединяют в себе сытость полноценного блюда и легкость овощной закуски. Сочная курица, обжаренные грибы и нежный сыр бри в сочетании с пикантной заправкой делают этот салат не просто гарниром, а самостоятельным ужином, который не оставит чувства голода.

Рецепт такого салата показала пользовательница Instagram haidukova_recipes. Она отметила, что секрет вкуса в качественном сыре бри, который добавляет блюду кремовую текстуру и мягкий сливочный привкус.

Чтобы салат получился действительно вкусным, курицу стоит заранее замариновать в специях — это займет всего несколько минут, но заметно улучшит вкус готового блюда. Грибы и перец лучше обжаривать до полной готовности на среднем огне, чтобы они оставались сочными внутри и слегка золотистыми снаружи. Сыр бри нужно добавлять в самом конце, чтобы он не успел растаять от тепла остальных ингредиентов и сохранил свою текстуру.

Ингредиенты:

сыр бри

куриное филе

шампиньоны

болгарский перец

зелень любимая

кунжут

соль, специи

Для заправки:

оливковое масло — 2 ст. л.

соевый соус — 2 ст. л.

горчица в зернах — 1 ч. л.

Приготовление:

Куриное филе замариновать в специях. Подойдут паприка, итальянские травы и соль. Обжарить курицу на масле до золотистой корочки. Болгарский перец и шампиньоны нарезать и обжарить на отдельной сковороде до готовности. На тарелку выложить свежую зелень. Сверху разложить теплую курицу и обжаренные овощи. Сыр бри нарезать небольшими кусочками и выложить поверх салата. Смешать оливковое масло, соевый соус и горчицу в зернах. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

Как подавать

Этот салат подается сразу после приготовления, пока курица и овощи еще теплые — именно в этом состоянии сыр бри начинает слегка подтаивать, раскрывая весь свой вкус. Блюдо хорошо смотрится на большой плоской тарелке и подходит как для будничного ужина, так и для подачи гостям в качестве легкой, но сытной закуски.