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Теплый салат с курицей и сыром бри: блюдо, которое заменит полноценный ужин

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Теплый салат
Теплый салат. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простой рецепт сытного блюда с пикантной заправкой

Теплые салаты хороши тем, что объединяют в себе сытость полноценного блюда и легкость овощной закуски. Сочная курица, обжаренные грибы и нежный сыр бри в сочетании с пикантной заправкой делают этот салат не просто гарниром, а самостоятельным ужином, который не оставит чувства голода.

Рецепт такого салата показала пользовательница Instagram haidukova_recipes. Она отметила, что секрет вкуса в качественном сыре бри, который добавляет блюду кремовую текстуру и мягкий сливочный привкус.

Чтобы салат получился действительно вкусным, курицу стоит заранее замариновать в специях — это займет всего несколько минут, но заметно улучшит вкус готового блюда. Грибы и перец лучше обжаривать до полной готовности на среднем огне, чтобы они оставались сочными внутри и слегка золотистыми снаружи. Сыр бри нужно добавлять в самом конце, чтобы он не успел растаять от тепла остальных ингредиентов и сохранил свою текстуру.

Ингредиенты:

  • сыр бри
  • куриное филе
  • шампиньоны
  • болгарский перец
  • зелень любимая
  • кунжут
  • соль, специи

Для заправки:

  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • соевый соус — 2 ст. л.
  • горчица в зернах — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Куриное филе замариновать в специях. Подойдут паприка, итальянские травы и соль.
  2. Обжарить курицу на масле до золотистой корочки.
  3. Болгарский перец и шампиньоны нарезать и обжарить на отдельной сковороде до готовности.
  4. На тарелку выложить свежую зелень.
  5. Сверху разложить теплую курицу и обжаренные овощи.
  6. Сыр бри нарезать небольшими кусочками и выложить поверх салата.
  7. Смешать оливковое масло, соевый соус и горчицу в зернах.
  8. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

Как подавать

Этот салат подается сразу после приготовления, пока курица и овощи еще теплые — именно в этом состоянии сыр бри начинает слегка подтаивать, раскрывая весь свой вкус. Блюдо хорошо смотрится на большой плоской тарелке и подходит как для будничного ужина, так и для подачи гостям в качестве легкой, но сытной закуски.

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#Рецепты #Салат #Закуска