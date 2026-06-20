Теплый салат с курицей и сыром бри: блюдо, которое заменит полноценный ужин
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Простой рецепт сытного блюда с пикантной заправкой
Теплые салаты хороши тем, что объединяют в себе сытость полноценного блюда и легкость овощной закуски. Сочная курица, обжаренные грибы и нежный сыр бри в сочетании с пикантной заправкой делают этот салат не просто гарниром, а самостоятельным ужином, который не оставит чувства голода.
Рецепт такого салата показала пользовательница Instagram haidukova_recipes. Она отметила, что секрет вкуса в качественном сыре бри, который добавляет блюду кремовую текстуру и мягкий сливочный привкус.
Чтобы салат получился действительно вкусным, курицу стоит заранее замариновать в специях — это займет всего несколько минут, но заметно улучшит вкус готового блюда. Грибы и перец лучше обжаривать до полной готовности на среднем огне, чтобы они оставались сочными внутри и слегка золотистыми снаружи. Сыр бри нужно добавлять в самом конце, чтобы он не успел растаять от тепла остальных ингредиентов и сохранил свою текстуру.
Ингредиенты:
- сыр бри
- куриное филе
- шампиньоны
- болгарский перец
- зелень любимая
- кунжут
- соль, специи
Для заправки:
- оливковое масло — 2 ст. л.
- соевый соус — 2 ст. л.
- горчица в зернах — 1 ч. л.
Приготовление:
- Куриное филе замариновать в специях. Подойдут паприка, итальянские травы и соль.
- Обжарить курицу на масле до золотистой корочки.
- Болгарский перец и шампиньоны нарезать и обжарить на отдельной сковороде до готовности.
- На тарелку выложить свежую зелень.
- Сверху разложить теплую курицу и обжаренные овощи.
- Сыр бри нарезать небольшими кусочками и выложить поверх салата.
- Смешать оливковое масло, соевый соус и горчицу в зернах.
- Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.
Как подавать
Этот салат подается сразу после приготовления, пока курица и овощи еще теплые — именно в этом состоянии сыр бри начинает слегка подтаивать, раскрывая весь свой вкус. Блюдо хорошо смотрится на большой плоской тарелке и подходит как для будничного ужина, так и для подачи гостям в качестве легкой, но сытной закуски.